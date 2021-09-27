Конструктори з Дніпра модернізували інфраструктуру в Криму на замовлення уряду РФ, — СБУ

Серед проектів підозрюваних — виконання робіт на об'єктах "Сімферопольської ТЕЦ", "Камиш-Бурунської ТЕЦ" і "ТЕЦ Сакських теплових мереж".

СБУ повідомила про викриття конструкторського бюро з Дніпра, яке співпрацювало з окупаційною владою Криму та виконувало контракти уряду РФ. Про це інформує пресцентр відомства.

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За даними силовиків, конструктори брали участь у модернізації об'єктів енергетичної інфраструктури Криму та прикривалися афілійованими російськими компаніями.

В СБУ стверджують, що бюро з Дніпра виконувало контракти уряду РФ, а вартість останнього становила $3,5 млн. Конструктори виконували роботи на об'єктах АТ "КРИМТЕЦ": "Сімферопольської ТЕЦ", "Камиш-Бурунської ТЕЦ" і "ТЕЦ Сакських теплових мереж" .

"Щоб обійти український закон і "не співпрацювати з окупантами", вони створили кілька компаній в РФ. Саме вони й були формальними прикриттям цієї діяльності: брали участь у тендерах; від їхнього імені укладалися угоди з реконструкції енергетичних об'єктів окупованого півострова", — підкреслили в пресслужбі відомства.

У ході обшуків правоохоронці вилучили:

документацію про проведення робіт на об'єктах в окупованому Криму;

платіжні картки банків РФ;

печатки створених в РФ афілійованих підприємств.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, скоєних із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України). Якщо вина підозрюваних буде доведена в суді, їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

[ + – ] Конструктори з Дніпра виконували замовлення в Криму [ + – ] Конструктори з Дніпра виконували замовлення в Криму [ + – ] Конструктори з Дніпра виконували замовлення в Криму [ + – ] Конструктори з Дніпра виконували замовлення в Криму [ + – ] Конструктори з Дніпра виконували замовлення в Криму

Раніше Фокус повідомляв, що СБУ почала розслідувати "вибори в Криму" за статтею держзрада. Наразі правоохоронці документують участь громадян України в незаконному виборчому процесі, а винним загрожує до 15 років позбавлення волі.

Також Фокус розповідав про викриття рекламного агентства, яке співпрацювало з бойовиками "Л/ДНР". За даними СБУ, співробітники компанії виготовляли дизайн білбордів із гаслами російської партії "Єдина Росія", ватажків окупаційних властей Донбасу та Криму.