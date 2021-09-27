Конструкторы из Днепра модернизировали инфраструктуру в Крыму по заказу правительства РФ, — СБУ

Среди проектов подозреваемых — выполнение работ на объектах "Симферопольской ТЭЦ", "Камыш-Бурунской ТЭЦ" и "ТЭЦ Сакских тепловых сетей".

СБУ сообщила о разоблачении конструкторского бюро из Днепра, которое сотрудничало с оккупационными властями Крыма и выполняло контракты правительства РФ. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

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По данным силовиков, конструкторы участвовали в модернизации объектов энергетической инфраструктуры Крыма и прикрывались аффилированными российскими компаниями.

В СБУ утверждают, что бюро из Днепра выполняло контракты правительства РФ, а стоимость последнего составляла $3,5 млн. Конструкторы выполняли работы на объектах АО "КрымТЭЦ": "Симферопольской ТЭЦ", "Камыш-Бурунской ТЭЦ" и "ТЭЦ Сакских тепловых сетей".

"Чтобы обойти украинский закон и "не сотрудничать с оккупантами", они создали несколько компаний в РФ. Именно они и были формальным прикрытием этой деятельности: участвовали в тендерах; от их имени заключались соглашения по реконструкции энергетических объектов оккупированного полуострова", — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В ходе обысков правоохранители изъяли:

документацию о проведении работ на объектах в оккупированном Крыму;

платежные карты банков РФ;

печати созданных в РФ аффилированных предприятий.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, или захват госвласти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Если вина подозреваемых будет доказана в суде — им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

[ + – ] Конструкторы из Днепра выполняли заказы в Крыму [ + – ] Конструкторы из Днепра выполняли заказы в Крыму [ + – ] Конструкторы из Днепра выполняли заказы в Крыму [ + – ] Конструкторы из Днепра выполняли заказы в Крыму [ + – ] Конструкторы из Днепра выполняли заказы в Крыму

Ранее Фокус сообщал, что СБУ начала расследовать "выборы в Крыму" по статье госизмена. В данный момент правоохранители документируют участие граждан Украины в незаконном избирательном процессе, а виновным грозит до 15 лет лишения свободы.

Также Фокус рассказывал про разоблачение рекламного агентства, сотрудничавшего с боевиками "Л/ДНР". По данным СБУ, сотрудники компании изготовляли дизайн билбордов с лозунгами российской партии "Единая Россия", главарей оккупационных властей Донбасса и Крыма.