Українка завоювала титул найкрасивішої мами в Європі (фото)
Зоряна Богдан зі Львова на конкурсі в Талліні перемогла в двох номінаціях: Mrs. Sport і Mrs. Mother of Europe.
40-річна Зоряна Богдан зі Львова стала переможницею у двох номінаціях на міжнародному конкурсі краси Mrs. Europe 2021, повідомляє у Facebook співтовариство Woman Eastern Europe.
Відомо, що конкурс відбувся в Талліні (Естонія) і в ньому, в зв'язку з коронавірусними обмеженнями, змогли взяти участь конкурсантки лише з 11 країн.
Зоряна стала переможницею відразу в двох номінаціях конкурсу — Mrs. Sport і Mrs. Mother of Europe.
Згідно з умовами конкурсу, жінки показували себе журі та глядачам у національних вбраннях, повсякденному одязі, а також у вечірніх сукнях.
За професією Зоряна фінансистка, жінка виховує чотирьох синів, знаходячи при цьому час на жіночий клуб "Мальви", засновницею якого вона є.
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