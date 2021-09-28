Українка завоювала титул найкрасивішої мами в Європі (фото)

Зоряна Богдан зі Львова на конкурсі в Талліні перемогла в двох номінаціях: Mrs. Sport і Mrs. Mother of Europe.

40-річна Зоряна Богдан зі Львова стала переможницею у двох номінаціях на міжнародному конкурсі краси Mrs. Europe 2021, повідомляє у Facebook співтовариство Woman Eastern Europe.

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Відомо, що конкурс відбувся в Талліні (Естонія) і в ньому, в зв'язку з коронавірусними обмеженнями, змогли взяти участь конкурсантки лише з 11 країн.

Зоряна стала переможницею відразу в двох номінаціях конкурсу — Mrs. Sport і Mrs. Mother of Europe.

Згідно з умовами конкурсу, жінки показували себе журі та глядачам у національних вбраннях, повсякденному одязі, а також у вечірніх сукнях.

[ + – ] Учасниці конкурсу [ + – ] Зоряна Богдан (праворуч) [ + – ] Українка перемогла в двох номінаціях [ + – ] Українка зі Львова на конкурсі [ + – ] Учасниці на сцені конкурсу [ + – ] 40-річна львів'янка Зоряна Богдан

За професією Зоряна фінансистка, жінка виховує чотирьох синів, знаходячи при цьому час на жіночий клуб "Мальви", засновницею якого вона є.

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