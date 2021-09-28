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Украинка завоевала титул самой красивой мамы в Европе (фото)

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Зоряна Богдан, Львов, Mother of Europe,
Фото: Facebook | Зоряна Богдан

Зоряна Богдан из Львова на конкурсе в Таллине победила в двух номинациях: Mrs. Sport и Mrs. Mother of Europe.

40-летняя Зоряна Богдан из Львова стала победительницей в двух номинациях на международном конкурсе красоты Mrs. Europe 2021, сообщает в Facebook сообщество Woman Eastern Europe.

Известно, что конкурс состоялся в Таллине (Эстония) и в нем, в связи с коронавирусными ограничениями, смогли принять участие конкурсантки лишь из 11 стран.

Зоряна стала победительницей сразу в двух номинациях конкурса – Mrs. Sport и Mrs. Mother of Europe.

Согласно условиям конкурса, женщины показывали себя жюри и зрителям в национальных нарядах, повседневной одежде, а также в вечерних платьях.

Mrs. Europe 2021, конкурс, участницы
Участницы конкурса
Mrs. Europe 2021, конкурс, Богдан
Зоряна Богдан (справа)
Mrs. Europe 2021, конкурс, Зоряна Богдан,
Украинка победила в двух номинациях
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Украинка из Львова на конкурсе
Mrs. Europe 2021, конкурс, сцена,
Участницы на сцене конкурса
Mrs. Europe 2021, Зоряна Богдан, Львов,
40-летняя львовянка Зоряна Богдан
Mrs. Europe 2021, конкурс, участницы
Mrs. Europe 2021, конкурс, Богдан
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Mrs. Europe 2021, Зоряна Богдан, Львов,

По профессии Зоряна финансист, женщина воспитывает четверых сыновей, находя при этом время на женский клуб "Мальвы", основательницей которого она является.

Напомним, в июле 2021 года украинская альпинистка из Мукачево Ирина Галай впервые в истории покорила "гору убийцу" К2 Чогори высотой более 8 километров.

Также сообщалось, что в 2018 году 35-летняя украинка Екатерина Лифшиц завоевала титул "Миссис Москва 2018".

Украинские красавицы часто добивались успеха на различных конкурсах красоты. Фокус рассказывал, какие места занимали на них красавицы из Украины.