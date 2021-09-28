Украинка завоевала титул самой красивой мамы в Европе (фото)

Зоряна Богдан из Львова на конкурсе в Таллине победила в двух номинациях: Mrs. Sport и Mrs. Mother of Europe.

40-летняя Зоряна Богдан из Львова стала победительницей в двух номинациях на международном конкурсе красоты Mrs. Europe 2021, сообщает в Facebook сообщество Woman Eastern Europe.

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Известно, что конкурс состоялся в Таллине (Эстония) и в нем, в связи с коронавирусными ограничениями, смогли принять участие конкурсантки лишь из 11 стран.

Зоряна стала победительницей сразу в двух номинациях конкурса – Mrs. Sport и Mrs. Mother of Europe.

Согласно условиям конкурса, женщины показывали себя жюри и зрителям в национальных нарядах, повседневной одежде, а также в вечерних платьях.

[ + – ] Участницы конкурса [ + – ] Зоряна Богдан (справа) [ + – ] Украинка победила в двух номинациях [ + – ] Украинка из Львова на конкурсе [ + – ] Участницы на сцене конкурса [ + – ] 40-летняя львовянка Зоряна Богдан

По профессии Зоряна финансист, женщина воспитывает четверых сыновей, находя при этом время на женский клуб "Мальвы", основательницей которого она является.

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