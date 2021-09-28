Обсяг транзиту газу з України в Угорщину може скоротитися у вісім разів, — ГТС

Якщо чинний контракт передбачає транспортування в Угорщину 25 млн куб. м газу, то зараз угорський оператор продав потужності на вхід лише близько 3 млн куб. м на добу.

ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" висловило готовність і далі забезпечувати транзит законтрактованих 25 млн кубометрів газу в напрямку Угорщини на добу. Про це пресслужба оператора повідомила в коментарі Фокусу.

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"Угорщина десятиліттями отримувала газ майже винятково через Україну, і Україна жодного разу не порушувала умов поставки газу, зарекомендувавши себе як надійного партнера. Що стосується фізичних обсягів транзиту, то зараз ми бачимо, що угорський оператор продав потужності на вхід в Угорщину з боку України в розмірі близько 3 млн кубометрів на добу (тобто у 8 разів менше, — Фокус)", — йдеться в повідомленні.

Це, вважають в Україні, дає всі підстави сумніватися у відповідності фізичних обсягів транзиту в напрямку Угорщини тим контрактом, який нині діє.

"Тим не менш, додаткові обсяги ще можуть у майбутньому докуповуватися на аукціонах на більш короткі періоди", — йдеться у відповіді оператора ГТС.

У компанії зазначили, що диверсифікація маршрутів газу — це питання енергетичної безпеки, і висловили надію, що транзит газу через Україну в Угорщину буде продовжений.

"Сьогодні існують численні випадки використання російського газу й обхідних газопроводів як політичних інструментів, які призводять до збільшення вразливості європейських газових ринків, зловживання домінувальним становищем, значних коливань цін тощо", — зазначили в ТОВ.

У компанії пообіцяли, що ситуація не вплине на безперебійність транспортування в напрямку західних регіонів.

Як повідомляло агентство "Інтерфакс-Україна", транзит газу через українську ГТС в першому півріччі 2021 року становив 21,7 млрд кубометрів газу, при тому в західному напрямку поставили 19,7 млрд кубометрів. З них в Угорщину поставили 4,5 млрд кубометрів газу. Тепер же цей обсяг може зменшитися приблизно до 562,5 млн кубометрів за півріччя або 1,125 млрд кубометрів газу на рік.

Фокус раніше писав про те, що 27 вересня був підписаний договір про транзит газу в Угорщину в обхід України. За умовами договору, щорічно офіційний Будапешт отримуватиме від "Газпрому" 4,5 млрд кубометрів газу. Україна розкритикувала підписання договору про транзит газу до Угорщини в обхід нашої країни.

Пізніше глава ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що Україна готується до значного скорочення або призупинення транзиту газу через українську територію в Угорщину.