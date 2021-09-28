Объем транзита газа из Украины в Венгрию может сократиться в восемь раз, – ГТС

Если действующий контракт предполагает транспортировку 25 млн куб. м газа в сутки, то сейчас венгерский оператор продал мощности на вход около 3 млн кубометров.

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" выразило готовность и далее обеспечивать транзит законтрактованных 25 млн кубометров газа в направлении Венгрии в сутки. Об этом пресс-служба оператора сообщила в комментарии Фокусу.

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"Венгрия десятилетиями получала газ почти исключительно через Украину, и Украина ни разу не нарушала условий поставки газа, зарекомендовав себя как надежного партнера. Что касается физических объемов транзита, то сейчас мы видим, что венгерский оператор продал мощности на вход в Венгрии со стороны Украины в размере около 3 млн кубометров в сутки (то есть в 8 раз меньше, — Фокус)", — говорится в сообщении.

Это, считают в Украине, дает все основания сомневаться в соответствии физических объемов транзита в направлении Венгрии тому контракту, который ныне действует.

"Тем не менее, дополнительные объемы еще могут в будущем докупаться на аукционах на более короткие периоды", — говорится в ответе оператора ГТС.

В компании отметили, что диверсификация маршрутов газа — это вопрос энергетической безопасности, и выразили надежду, что транзит газа через Украину в Венгрию будет продолжен.

"Сегодня существуют многочисленные случаи использования российского газа и обходных газопроводов в качестве политических инструментов, которые приводят к увеличению уязвимости европейских газовых рынков, злоупотреблению доминирующим положением, значительным колебаниям цен и так далее", — отметили в ООО.

В компании пообещали, что ситуация не повлияет на бесперебойность транспортировки в направлении западных регионов.

Как сообщало агентство "Интерфакс-Украина", транзит газа через украинскую ГТС в первом полугодии 2021 года составил 21,7 млрд кубометров газа, притом в западном направлении поставили 19,7 млрд кубометров. Из них в Венгрию поставили 4,5 млрд кубометров газа. Теперь же этот объем может уменьшиться примерно до 562,5 млн кубометров за полугодие или 1,125 млрд кубометров газа в год.

Фокус ранее писал о том, что 27 сентября был подписан договор о транзите газа в Венгрию в обход Украины. По условиям договора, ежегодно официальный Будапешт будет получать от "Газпрома" 4,5 млрд кубометров газа. Украина раскритиковала подписание договора про транзит газа в Венгрию в обход нашей страны.

Позже глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готовится к существенному сокращению или приостановлению транзита газа через украинскую территорию в Венгрию.