В Одесі пасажири трамвая руками перенесли з колій поліцейське авто (відео)

Копи припаркували авто з увімкненими мигалками на трамвайних коліях. Пасажири трамвая не стали чекати їхнього повернення — близько 10 чоловік буквально взяли ситуацію у свої руки.

В Одесі (Приморський район міста) припаркований автомобіль співробітників поліції перекрив дорогу трамваю, який слідував за маршрутом №5, внаслідок чого пасажири були змушені покинути транспорт і самостійно "виносити" автомобіль з колій. Відповідне відео опублікувало місцеве видання 048.ua.

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За інформацією журналістів, інцидент стався ввечері 29 вересня на вулиці Пантелеймонівській. Електротранспорт рухався з боку Аркадії на кінцеву зупинку, яка розташована біля Міжнародного автовокзалу.

Автомобіль був з увімкненими мигалками і, очевидно, співробітники поліції були десь поруч. Однак, пасажири трамвая, які слідували з роботи додому, не стали чекати їхнього прибуття. Близько десяти молодих хлопців стали руками потихеньку перетягувати автомобіль, а в цей час водійка трамвая повідомляла їм, чи зможе вона тепер проїхати. У підсумку дорогу звільнили.

Фокус раніше писав про те, що в столиці глава комітету Громадської ради при Київській міській державній адміністрації з питань децентралізації та агломерації Тарас Білинський влаштував конфлікт з водієм трамвая, який перегородив йому дорогу. Спочатку Білинський звернувся в транспортний відділ міськдержадміністрації з проханням піддати водія трамвая покаранню, проте пізніше визнав, що сам порушив правила.

Нагадаємо також, що в Харкові анонсували виробництво трамваїв для України.