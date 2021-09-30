В Одессе пассажиры трамвая руками перенесли с путей полицейское авто (видео)
Копы припарковали авто с включенными мигалками на трамвайных путях. Пассажиры трамвая не стали ждать их возвращения — около 10 человек буквально взяли ситуацию в свои руки.
В Одессе (Приморский район города) припаркованный автомобиль сотрудников полиции перекрыл дорогу трамваю, который следовал по маршруту №5, вследствие чего пассажиры были вынуждены покинуть транспорт и самостоятельно "выносить" автомобиль с путей. Соответствующее видео опубликовало местное издание 048.ua.
По информации журналистов, инцидент произошел вечером 29 сентября на улице Пантелеймоновской. Электротранспорт двигался со стороны Аркадии на конечную остановку, которая расположена около Международного автовокзала.
Автомобиль был с включенными мигалками и, очевидно, сотрудники полиции были где-то рядом. Однако пассажиры трамвая, следовавшие с работы домой, не стали дожидаться их прибытия. Около десяти молодых парней стали руками потихоньку перетаскивать автомобиль, а в это время водитель трамвая сообщала им, сможет ли она теперь проехать. В итоге дорогу освободили.
Фокус ранее писал о том, что в столице глава комитета Общественного совета при Киевской городской государственной администрации по вопросам децентрализации и агломерации Тарас Билинский устроил конфликт с водителем трамвая, перегородившего ему дорогу. Изначально Билинский обратился в транспортный отдел госгорадминистрации с просьбой подвергнуть водителя трамвая наказанию, однако позже признал, что сам нарушил правила.
Напомним также, что в Харькове анонсировали производство трамваев для Украины.