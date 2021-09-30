В Одессе пассажиры трамвая руками перенесли с путей полицейское авто (видео)

Копы припарковали авто с включенными мигалками на трамвайных путях. Пассажиры трамвая не стали ждать их возвращения — около 10 человек буквально взяли ситуацию в свои руки.

В Одессе (Приморский район города) припаркованный автомобиль сотрудников полиции перекрыл дорогу трамваю, который следовал по маршруту №5, вследствие чего пассажиры были вынуждены покинуть транспорт и самостоятельно "выносить" автомобиль с путей. Соответствующее видео опубликовало местное издание 048.ua.

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По информации журналистов, инцидент произошел вечером 29 сентября на улице Пантелеймоновской. Электротранспорт двигался со стороны Аркадии на конечную остановку, которая расположена около Международного автовокзала.

Автомобиль был с включенными мигалками и, очевидно, сотрудники полиции были где-то рядом. Однако пассажиры трамвая, следовавшие с работы домой, не стали дожидаться их прибытия. Около десяти молодых парней стали руками потихоньку перетаскивать автомобиль, а в это время водитель трамвая сообщала им, сможет ли она теперь проехать. В итоге дорогу освободили.

Фокус ранее писал о том, что в столице глава комитета Общественного совета при Киевской городской государственной администрации по вопросам децентрализации и агломерации Тарас Билинский устроил конфликт с водителем трамвая, перегородившего ему дорогу. Изначально Билинский обратился в транспортный отдел госгорадминистрации с просьбой подвергнуть водителя трамвая наказанию, однако позже признал, что сам нарушил правила.

Напомним также, что в Харькове анонсировали производство трамваев для Украины.