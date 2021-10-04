Статистика коронавірусу станом на 4 жовтня: 4 821 новий випадок, 2 092 госпіталізації

Харківська область другий день поспіль відповідає критеріям "червоної" зони.

За добу, 3 жовтня, в Україні зафіксовано 4 821 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 448, медпрацівників — 50). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Всього за минулу добу в Україні:

захворіли — 4 821 особа;

госпіталізовані — 2 092;

померли — 114;

виписані з лікарень — 913.

Заповненість ковідних лікарень в цілому по Україні становить 51%. Під коронавірусних хворих зараз виділені 44 344 ліжка.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

27 вересня — 1 288;

28 вересня — 2 855;

29 вересня — 2 556;

30 вересня — 2 637;

1 жовтня — 2 692;

2 жовтня — 3 300;

3 жовтня — 2 092.

Статистика смертності за останні сім днів:

27 вересня — 143;

28 вересня — 217;

29 вересня — 194;

30 вересня — 172;

1 жовтня — 203;

2 жовтня — 126;

3 жовтня — 114.

За минулу добу в Україні проведено 93 356 тестувань, серед яких:

методом ПЛР — 46 604;

методом ІФА — 10 626;

експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 36 126.

Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:

Харківська область — 1 087 випадків;

Львівська область — 927;

Дніпропетровська область — 926;

Одеська область — 752;

Донецька область — 739.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 2 423 379 осіб;

померли — 56 274;

проведено ПЛР-тестів — 12 829 867.

Системний аналітик Євген Істребін, який регулярно вивчає дані МОЗ, написав, що Харківська область другий день поспіль за трьома критеріями відповідає "червоній" зоні. Для її оголошення потрібно ще один день відповідати критеріям.

МОЗ повідомляє, що в Україні триває вакцинація. За останню добу щеплені 33 924 особи. З них другу дозу отримали 16 551 особа.

З початку прищеплювальної кампанії щеплені 7 190 643 особи, з них повністю імунізовані — 5 771 866. Всього зроблено 12 962 507 щеплень.

Нагадаємо, показники захворюваності та смертності від ковіду в Україні перевищать рівні попередніх епідемічних хвиль. Таку думку висловив старший науковий співробітник відділу молекулярної імунології Інституту біохімії ім. А. В. Палладіна НАНУ Володимир Галицький.

Раніше повідомлялося, що "Дельта"-штам коронавірусу став сильнішим і витіснив інші мутації. За даними ВООЗ, на випадки зараження, викликані "Альфа", "Бета" і "Гамма", у світі припадає лише 1%.