Статистика коронавируса на 4 октября: 4821 новый случай, 2092 госпитализации

Харьковская область второй день подряд соответствует критериям "красной" зоны.

За сутки, 3 октября, в Украине зафиксирован 4 821 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 448, медработников – 50). Такие данные приводит Минздрав.

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Всего за минувшие сутки в Украине:

заболели – 4 821 человек;

госпитализированы – 2 092;

умерли – 114;

выписаны из больниц – 913.

Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 51%. Под коронавирусных больных сейчас выделены 44 344 коек.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

27 сентября – 1 288;

28 сентября – 2 855;

29 сентября – 2 556;

30 сентября – 2 637;

1 октября – 2 692;

2 октября – 3 300;

3 октября – 2 092.

Статистика смертности за последние семь дней:

27 сентября – 143;

28 сентября – 217;

29 сентября – 194;

30 сентября – 172;

1 октября – 203;

2 октября – 126;

3 октября – 114.

За минувшие сутки в Украине проведено 93 356 тестирований, среди которых:

методом ПЦР – 46 604;

методом ИФА – 10 626;

экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 126.

Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:

Харьковская обл. – 1 087 случаев;

Львовская обл. – 927;

Днепропетровская обл. – 926;

Одесская обл. – 752;

Донецкая обл. – 739.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболели – 2 423 379 человек;

умерли – 56 274;

проведено ПЦР-тестов – 12 829 867.

Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, написал, что Харьковская область второй день подряд по трем критериям соответствует "красной" зоне. Для ее объявления нужно еще один день соответствовать критериям.

Минздрав сообщает, что в Украине продолжается вакцинация. За последние сутки привиты 33 924 человека. Из них вторую дозу получили 16 551 человек.

С начала прививочной кампании привиты 7 190 643 человека, из них полностью иммунизированы – 5 771 866. Всего сделано 12 962 507 прививок.

Напомним, показатели заболеваемости и смертности от ковида в Украине превысят уровни предыдущих эпидемических волн. Такое мнение высказал старший научный сотрудник отдела молекулярной иммунологии Института биохимии им. А.В. Палладина НАНУ Владимир Галицкий.

Ранее сообщалось, что "Дельта"-штамм коронавируса стал сильнее и вытеснил другие мутации. По данным ВОЗ, на случаи заражения, вызванные "Альфа", "Бета" и "Гамма", в мире приходится всего 1%.