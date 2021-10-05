Статистика коронавірусу на 5 жовтня: 9846 нових випадків, 1881 госпіталізація

За добу померли 317 осіб. Востаннє більше було лише 15 травня.

За добу, 4 жовтня, в Україні зафіксовано 9 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 918, медпрацівників — 207). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.

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Усього за минулу добу в Україні:

захворіли — 9 846 осіб;

госпіталізовані — 1 881;

померли — 317;

виписані з лікарень — 570.

Заповненість ковідних лікарень у цілому по Україні становить 53,7%. Під коронавірусних хворих наразі виділено 44 601 ліжко.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

28 вересня — 2 855;

29 вересня — 2 556;

30 вересня — 2 637;

1 жовтня — 2 692;

2 жовтня — 3 300;

3 жовтня — 2 092;

4 жовтня — 1 881.

Статистика смертності за останні сім днів:

28 вересня — 217;

29 вересня — 194;

30 вересня — 172;

1 жовтня — 203;

2 жовтня — 126;

3 жовтня — 114;

4 жовтня — 317.

За минулу добу в Україні проведено 74 125 тестувань, серед яких:

методом ПЛР — 37 080;

методом ІФА — 8 762;

експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 28 283.

Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:

Дніпропетровська обл. — 992 випадки;

Харківська обл. — 940;

Одеська обл. — 809;

Запорізька — 667;

Донецька обл. — 662.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 2 469 856 осіб;

померли — 57 206;

проведено ПЛР-тестів — 13 003 972.

Системний аналітик Євген Істребін, який регулярно вивчає дані МОЗ, написав, що за кількістю летальних випадків ми вже перевищили пік минулого року. Зростання числа нових випадків за тиждень становить 47%, число пацієнтів у лікарнях за добу зросло на 1351, а за тиждень — на 35%. Приріст добових госпіталізацій за тиждень — 34%. У лікарнях наразі 23 943 пацієнтів з коронавірусом.

[ + – ] Автор графіків: Євген Істребін

МОЗ повідомляє, що в Україні триває вакцинація. За останню добу щеплено 100 331 особу. З них другу дозу отримали 48 859 осіб.

З початку прищеплювальної кампанії щеплені 7 242 115 людей, з них повністю імунізовані — 5 820 725. Усього зроблено 13 062 838 щеплень.

Нагадаємо, що за даними ВООЗ, "Дельта"-штам коронавірусу став сильнішим і практично витіснив інші варіанти. На випадки зараження, викликані "Альфа", "Бета" і "Гамма" варіантами, у світі припадає лише 1%.

Нові показники епідемії ковіду в Україні перевищать рівні попередніх хвиль. Таку думку висловив старший науковий співробітник Інституту біохімії НАНУ Володимир Галицький.