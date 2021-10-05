Статистика коронавируса на 5 октября: 9846 новых случаев, 1881 госпитализация

За сутки умерли 317 человек. Последний раз больше было только 15 мая.

За сутки, 4 октября, в Украине зафиксировано 9 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 918, медработников – 207). Такие данные приводит Минздрав.

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Всего за минувшие сутки в Украине:

заболели – 9 846 человек;

госпитализированы – 1 881;

умерли – 317;

выписаны из больниц – 570.

Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 53,7%. Под коронавирусных больных сейчас выделена 44 601 койка.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

28 сентября – 2 855;

29 сентября – 2 556;

30 сентября – 2 637;

1 октября – 2 692;

2 октября – 3 300;

3 октября – 2 092;

4 октября – 1 881.

Статистика смертности за последние семь дней:

28 сентября – 217;

29 сентября – 194;

30 сентября – 172;

1 октября – 203;

2 октября – 126;

3 октября – 114;

4 октября – 317.

За минувшие сутки в Украине проведено 74 125 тестирований, среди которых:

методом ПЦР – 37 080;

методом ИФА – 8 762;

экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 28 283.

Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:

Днепропетровская обл. – 992 случая;

Харьковская обл. – 940;

Одесская обл. – 809;

Запорожская – 667;

Донецкая обл. – 662.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболели – 2 469 856 человек;

умерли – 57 206;

проведено ПЦР-тестов – 13 003 972.

Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, написал, что по числу летальных случаев мы уже превысили пик прошлого года. Рост числа новых случаев за неделю составил 47%, число пациентов в больницах за сутки выросло на 1351, а за неделю – на 35%. Прирост суточных госпитализаций за неделю – 34%. В больницах сейчас 23 943 пациентов с коронавирусом.

[ + – ] Автор графиков: Евгений Истребин

Минздрав сообщает, что в Украине продолжается вакцинация. За последние сутки привиты 100 331 человек. Из них вторую дозу получили 48 859 человек.

С начала прививочной кампании привиты 7 242 115 человека, из них полностью иммунизированы – 5 820 725. Всего сделано 13 062 838 прививок.

Напомним, что по данным ВОЗ, "Дельта"-штамм коронавируса стал сильнее и практически вытеснил другие варианты. На случаи заражения, вызванные "Альфа", "Бета" и "Гамма" вариантами в мире приходится всего 1%.

Новые показатели эпидемии ковида в Украине превысят уровни предыдущих волн. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института биохимии НАНУ Владимир Галицкий.