Статистика коронавірусу станом на 6 жовтня: 12 662 нові випадки, 3 745 госпіталізацій

За кількістю летальних випадків, нових хворих, пацієнтів у лікарнях і добових госпіталізацій досягнуті максимуми нової хвилі коронавірусу.

За добу, 5 жовтня, в Україні зафіксовано 12 662 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 1 186, медпрацівників — 271). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.

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Всього за минулу добу в Україні:

захворіли — 12 662 особи;

госпіталізовані — 3 745;

померли — 320;

виписані з лікарень — 2 878.

Заповненість ковідних лікарень в цілому по Україні становить 53%. Під коронавірусних хворих зараз виділені 47 058 ліжок.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

29 вересня — 2 556;

30 вересня — 2 637;

1 жовтня — 2 692;

2 жовтня — 3 300;

3 жовтня — 2 092;

4 жовтня — 1 881;

5 жовтня — 3 745.

Статистика смертності за останні сім днів:

29 вересня — 194;

30 вересня — 172;

1 жовтня — 203;

2 жовтня — 126;

3 жовтня — 114;

4 жовтня — 317;

5 жовтня — 320.

За минулу добу в Україні проведено 135 559 тестувань, серед яких:

методом ПЛР — 54 386;

методом ІФА — 11 665;

експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 69 508.

Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:

Харківська область — 1 163 випадки;

Одеська область — 1 076;

Дніпропетровська область. — 964;

Київ — 792;

Запорізька область — 783.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 2 482 518 осіб;

померли — 57 526;

проведено ПЛР-тестів — 13 058 358.

Системний аналітик Євген Істребін, який регулярно вивчає дані МОЗ, зазначає, що за кількістю летальних випадків, нових хворих, пацієнтів у лікарнях і добових госпіталізацій досягнуті максимуми нової хвилі епідемії коронавірусу.

[ + – ] Автор графіків: Євген Істребін

МОЗ повідомляє, що в Україні триває вакцинація. За останню добу щеплені 117 234 особи. З них другу дозу отримали 58 575 осіб.

З початку прищеплювальної кампанії щеплені 7 300 774 осіб, з них повністю імунізовані — 5 879 300. Всього зроблено 13 180 072 щеплення.

Раніше Фокус повідомляв, що у Львові поруч із прийомним відділенням Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги вишикувалася черга з карет швидкої — лікарня за добу прийняла рекордну кількість пацієнтів із підозрою на COVID-19.

Американська Merck заявила, що її експериментальний препарат проти COVID-19 у лабораторних дослідженнях продемонстрував ефективність проти варіантів коронавірусу, враховуючи штам "дельта".