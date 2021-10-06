Статистика коронавірусу станом на 6 жовтня: 12 662 нові випадки, 3 745 госпіталізацій
За кількістю летальних випадків, нових хворих, пацієнтів у лікарнях і добових госпіталізацій досягнуті максимуми нової хвилі коронавірусу.
За добу, 5 жовтня, в Україні зафіксовано 12 662 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 1 186, медпрацівників — 271). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.
Всього за минулу добу в Україні:
- захворіли — 12 662 особи;
- госпіталізовані — 3 745;
- померли — 320;
- виписані з лікарень — 2 878.
Заповненість ковідних лікарень в цілому по Україні становить 53%. Під коронавірусних хворих зараз виділені 47 058 ліжок.
Статистика госпіталізацій за останні сім днів:
- 29 вересня — 2 556;
- 30 вересня — 2 637;
- 1 жовтня — 2 692;
- 2 жовтня — 3 300;
- 3 жовтня — 2 092;
- 4 жовтня — 1 881;
- 5 жовтня — 3 745.
Статистика смертності за останні сім днів:
- 29 вересня — 194;
- 30 вересня — 172;
- 1 жовтня — 203;
- 2 жовтня — 126;
- 3 жовтня — 114;
- 4 жовтня — 317;
- 5 жовтня — 320.
За минулу добу в Україні проведено 135 559 тестувань, серед яких:
- методом ПЛР — 54 386;
- методом ІФА — 11 665;
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 69 508.
Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:
- Харківська область — 1 163 випадки;
- Одеська область — 1 076;
- Дніпропетровська область. — 964;
- Київ — 792;
- Запорізька область — 783.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 2 482 518 осіб;
- померли — 57 526;
- проведено ПЛР-тестів — 13 058 358.
Системний аналітик Євген Істребін, який регулярно вивчає дані МОЗ, зазначає, що за кількістю летальних випадків, нових хворих, пацієнтів у лікарнях і добових госпіталізацій досягнуті максимуми нової хвилі епідемії коронавірусу.
МОЗ повідомляє, що в Україні триває вакцинація. За останню добу щеплені 117 234 особи. З них другу дозу отримали 58 575 осіб.
З початку прищеплювальної кампанії щеплені 7 300 774 осіб, з них повністю імунізовані — 5 879 300. Всього зроблено 13 180 072 щеплення.
Раніше Фокус повідомляв, що у Львові поруч із прийомним відділенням Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги вишикувалася черга з карет швидкої — лікарня за добу прийняла рекордну кількість пацієнтів із підозрою на COVID-19.
Американська Merck заявила, що її експериментальний препарат проти COVID-19 у лабораторних дослідженнях продемонстрував ефективність проти варіантів коронавірусу, враховуючи штам "дельта".