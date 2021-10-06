RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна Коронавірус в Україні Вакцинація від коронавірусу в Україні

Статистика коронавірусу станом на 6 жовтня: 12 662 нові випадки, 3 745 госпіталізацій

229
лікарі, пацієнт, ковід

За кількістю летальних випадків, нових хворих, пацієнтів у лікарнях і добових госпіталізацій досягнуті максимуми нової хвилі коронавірусу.

За добу, 5 жовтня, в Україні зафіксовано 12 662 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 1 186, медпрацівників — 271). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.

Всього за минулу добу в Україні:

  • захворіли — 12 662 особи;
  • госпіталізовані — 3 745;
  • померли — 320;
  • виписані з лікарень — 2 878.

Заповненість ковідних лікарень в цілому по Україні становить 53%. Під коронавірусних хворих зараз виділені 47 058 ліжок.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

  • 29 вересня — 2 556;
  • 30 вересня — 2 637;
  • 1 жовтня — 2 692;
  • 2 жовтня — 3 300;
  • 3 жовтня — 2 092;
  • 4 жовтня — 1 881;
  • 5 жовтня — 3 745.

Статистика смертності за останні сім днів:

  • 29 вересня — 194;
  • 30 вересня — 172;
  • 1 жовтня — 203;
  • 2 жовтня — 126;
  • 3 жовтня — 114;
  • 4 жовтня — 317;
  • 5 жовтня — 320.

За минулу добу в Україні проведено 135 559 тестувань, серед яких:

  • методом ПЛР — 54 386;
  • методом ІФА — 11 665;
  • експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 69 508.

Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:

  • Харківська область — 1 163 випадки;
  • Одеська область — 1 076;
  • Дніпропетровська область. — 964;
  • Київ — 792;
  • Запорізька область — 783.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіли — 2 482 518 осіб;
  • померли — 57 526;
  • проведено ПЛР-тестів — 13 058 358.

Системний аналітик Євген Істребін, який регулярно вивчає дані МОЗ, зазначає, що за кількістю летальних випадків, нових хворих, пацієнтів у лікарнях і добових госпіталізацій досягнуті максимуми нової хвилі епідемії коронавірусу.

летальні випадки, коронавірус
нові випадки, коронавірус
заповненість лікарень, 6 жовтня
Автор графіків: Євген Істребін

МОЗ повідомляє, що в Україні триває вакцинація. За останню добу щеплені 117 234 особи. З них другу дозу отримали 58 575 осіб.

З початку прищеплювальної кампанії щеплені 7 300 774 осіб, з них повністю імунізовані — 5 879 300. Всього зроблено 13 180 072 щеплення.

Раніше Фокус повідомляв, що у Львові поруч із прийомним відділенням Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги вишикувалася черга з карет швидкої — лікарня за добу прийняла рекордну кількість пацієнтів із підозрою на COVID-19.

Американська Merck заявила, що її експериментальний препарат проти COVID-19 у лабораторних дослідженнях продемонстрував ефективність проти варіантів коронавірусу, враховуючи штам "дельта".