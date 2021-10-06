Статистика коронавируса на 6 октября: 12662 новых случая, 3745 госпитализаций
По числу летальных случаев, новых заболевших, пациентов в больницах и суточным госпитализациям достигнуты максимумы новой волны коронавируса.
За сутки, 5 октября, в Украине зафиксированы 12 662 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 186, медработников – 271). Такие данные приводит Минздрав.
Всего за минувшие сутки в Украине:
- заболели – 12 662 человека;
- госпитализированы – 3 745;
- умерли – 320;
- выписаны из больниц – 2 878.
Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 53%. Под коронавирусных больных сейчас выделена 47 058 коек.
Статистика госпитализаций за последние семь дней:
- 29 сентября – 2 556;
- 30 сентября – 2 637;
- 1 октября – 2 692;
- 2 октября – 3 300;
- 3 октября – 2 092;
- 4 октября – 1 881;
- 5 октября – 3 745.
Статистика смертности за последние семь дней:
- 29 сентября – 194;
- 30 сентября – 172;
- 1 октября – 203;
- 2 октября – 126;
- 3 октября – 114;
- 4 октября – 317;
- 5 октября – 320.
За минувшие сутки в Украине проведено 135 559 тестирований, среди которых:
- методом ПЦР – 54 386;
- методом ИФА – 11 665;
- экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 69 508.
Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:
- Харьковская обл. – 1 163 случая;
- Одесская обл. – 1 076;
- Днепропетровская обл. – 964;
- Киев – 792;
- Запорожская – 783.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболели – 2 482 518 человек;
- умерли – 57 526;
- проведено ПЦР-тестов – 13 058 358.
Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, отмечает, что по числу летальных случаев, новых заболевших, пациентов в больницах и суточным госпитализациям достигнуты максимумы новой волны эпидемии коронавируса.
Минздрав сообщает, что в Украине продолжается вакцинация. За последние сутки привиты 117 234 человека. Из них вторую дозу получили 58 575 человек.
С начала прививочной кампании привиты 7 300 774 человека, из них полностью иммунизированы – 5 879 300. Всего сделано 13 180 072 прививки.
Ранее Фокус сообщал, что во Львове рядом с приемным отделением Клинической больницы скорой медицинской помощи выстроилась очередь из карет скорой — больница за сутки приняла рекордное количество пациентов с подозрением на COVID-19.
Американская Merck заявила, что ее экспериментальный препарат против COVID-19 в лабораторных исследованиях продемонстрировал эффективность против вариантов коронавируса, включая штамм "дельта".