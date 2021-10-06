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Статистика коронавируса на 6 октября: 12662 новых случая, 3745 госпитализаций

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врачи, пациент, ковид

По числу летальных случаев, новых заболевших, пациентов в больницах и суточным госпитализациям достигнуты максимумы новой волны коронавируса.

За сутки, 5 октября, в Украине зафиксированы 12 662 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 186, медработников – 271). Такие данные приводит Минздрав.

Всего за минувшие сутки в Украине:

  • заболели – 12 662 человека;
  • госпитализированы – 3 745;
  • умерли – 320;
  • выписаны из больниц – 2 878.

Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 53%. Под коронавирусных больных сейчас выделена 47 058 коек.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

  • 29 сентября – 2 556;
  • 30 сентября – 2 637;
  • 1 октября – 2 692;
  • 2 октября – 3 300;
  • 3 октября – 2 092;
  • 4 октября – 1 881;
  • 5 октября – 3 745.

Статистика смертности за последние семь дней:

  • 29 сентября – 194;
  • 30 сентября – 172;
  • 1 октября – 203;
  • 2 октября – 126;
  • 3 октября – 114;
  • 4 октября – 317;
  • 5 октября – 320.

За минувшие сутки в Украине проведено 135 559 тестирований, среди которых:

  • методом ПЦР – 54 386;
  • методом ИФА – 11 665;
  • экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 69 508.

Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:

  • Харьковская обл. – 1 163 случая;
  • Одесская обл. – 1 076;
  • Днепропетровская обл. – 964;
  • Киев – 792;
  • Запорожская – 783.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболели – 2 482 518 человек;
  • умерли – 57 526;
  • проведено ПЦР-тестов – 13 058 358.

Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, отмечает, что по числу летальных случаев, новых заболевших, пациентов в больницах и суточным госпитализациям достигнуты максимумы новой волны эпидемии коронавируса.

летальные случаи, коронавирус
новые случаи, коронавирус
заполненность больниц, 6 октября
Автор графиков: Евгений Истребин

Минздрав сообщает, что в Украине продолжается вакцинация. За последние сутки привиты 117 234 человека. Из них вторую дозу получили 58 575 человек.

С начала прививочной кампании привиты 7 300 774 человека, из них полностью иммунизированы – 5 879 300. Всего сделано 13 180 072 прививки.

Ранее Фокус сообщал, что во Львове рядом с приемным отделением Клинической больницы скорой медицинской помощи выстроилась очередь из карет скорой — больница за сутки приняла рекордное количество пациентов с подозрением на COVID-19.

Американская Merck заявила, что ее экспериментальный препарат против COVID-19 в лабораторных исследованиях продемонстрировал эффективность против вариантов коронавируса, включая штамм "дельта".