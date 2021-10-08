Статистика коронавірусу на 8 жовтня: 16 362 нових випадків, 3 526 госпіталізацій

Від коронавірусу в Україні за останні 7 днів померли 1579 осіб, це більше, ніж під час пікових показників минулої осені, при цьому розвиток епідемії триває.

За добу, 7 жовтня, в Україні зафіксовано 16 362 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей — 1 553, медпрацівників — 431). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.

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Усього за минулу добу в Україні:

захворіли — 16 362 особи;

госпіталізовані — 3 526;

померли — 241;

виписані з лікарень — 2 504.

Заповненість ковідних лікарень у цілому по Україні становить 53%. Під коронавірусних хворих зараз виділені 49 829 ліжок.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

1 жовтня — 2 692;

2 жовтня — 3 300;

3 жовтня — 2 092;

4 жовтня — 1 881;

5 жовтня — 3 745;

6 жовтня — 3 541;

7 жовтня — 3 526.

Статистика смертності за останні сім днів:

1 жовтня — 203;

2 жовтня — 126;

3 жовтня — 114;

4 жовтня — 317;

5 жовтня — 320;

6 жовтня — 314;

7 жовтня — 241.

За минулу добу в Україні проведено 106 869 тестувань, серед яких:

методом ПЛР — 53 211;

методом ІФА — 10 100;

експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 43 558.

Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:

Одеська обл. — 1 418 випадків;

Дніпропетровська обл. — 1 345;

Львівська обл. — 1 237;

Харківська обл. — 1 025;

Донецька обл. — 949.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 2 514 005 осіб;

померли — 58 081;

проведено ПЛР-тестів — 13 164 600.

Системний аналітик Євген Істребін, який регулярно вивчає дані МОЗ, зазначає, що за новими випадками зараження перевищений максимум минулого року. Тоді 27 листопада, було 16 218 хворих.

Зростання числа нових випадків за тиждень склало 41%, добових госпіталізацій — 37%.

У лікарнях зараз 26 957 пацієнтів, це більше на 36%.

В Одеській області приріст склав 68% за тиждень, у Дніпропетровській — 41%, Львівській — 48%. В Одеській області перевищено максимум минулого року.

МОЗ повідомляє, що в Україні триває вакцинація. За останню добу щеплені 127 685 осіб. Із них другу дозу отримали 66 435 осіб.

З початку прищеплювальної кампанії щеплені 7 421 452 особи, із них повністю імунізовані — 6 008 605. Усього зроблено 13 430 055 щеплень.

Нагадаємо, школярів Харківської області з 18 жовтня відправлять на канікули для того, щоб стримати поширення коронавірусу.

Раніше Фокус повідомляв, що в "червоній" зоні карантину можуть найближчим часом опинитися Львівська та Харківська області. У такому випадку там контролюватимуть вакцинацію або відсутність ковіду у відвідувачів і співробітників закладів.