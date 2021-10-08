Статистика коронавируса на 8 октября: 16 362 новых случая, 3 526 госпитализаций

От коронавируса в Украине за последние 7 дней умерли 1579 человек, это больше, чем во время пиковых показателей прошлой осени, при этом развитие эпидемии продолжается.

За сутки, 7 октября, в Украине зафиксированы 16 362 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 553, медработников – 431). Такие данные приводит Минздрав.

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Всего за минувшие сутки в Украине:

заболели – 16 362 человека;

госпитализированы – 3 526;

умерли – 241;

выписаны из больниц – 2 504.

Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 53%. Под коронавирусных больных сейчас выделены 49 829 коек.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

1 октября – 2 692;

2 октября – 3 300;

3 октября – 2 092;

4 октября – 1 881;

5 октября – 3 745;

6 октября – 3 541;

7 октября – 3 526.

Статистика смертности за последние семь дней:

1 октября – 203;

2 октября – 126;

3 октября – 114;

4 октября – 317;

5 октября – 320;

6 октября – 314;

7 октября – 241.

За минувшие сутки в Украине проведено 106 869 тестирований, среди которых:

методом ПЦР – 53 211;

методом ИФА – 10 100;

экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 43 558.

Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:

Одесская обл. – 1 418 случаев;

Днепропетровская обл. – 1 345;

Львовская обл. – 1 237;

Харьковская обл. – 1 025;

Донецкая обл. – 949.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболели – 2 514 005 человек;

умерли – 58 081;

проведено ПЦР-тестов – 13 164 600.

Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, отмечает, что по новым случаям заражения превышен максимум прошлого года. Тогда, 27 ноября, было 16 218 заболевших.

Рост числа новых случаев за неделю составил 41%, суточных госпитализаций – 37%.

В больницах сейчас 26 957 пациентов, это больше на 36%.

В Одесской области прирост составил 68% за неделю, в Днепропетровской – 41%, Львовской – 48%. В Одесской области превышен максимум прошлого года.

Минздрав сообщает, что в Украине продолжается вакцинация. За последние сутки привиты 127 685 человек. Из них вторую дозу получили 66 435 человек.

С начала прививочной кампании привиты 7 421 452 человека, из них полностью иммунизированы – 6 008 605. Всего сделано 13 430 055 прививок.

Напомним, школьников Харьковской области с 18 октября отправят на каникулы для того, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Ранее Фокус сообщал, что в "красной" зоне карантина могут скоро оказаться Львовская и Харьковская области. В таком случае там будут контролировать вакцинацию или отсутствие ковида у посетителей и сотрудников заведений.