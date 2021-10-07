У Харківській області посилили карантинні обмеження

Школярі в регіоні відправляться на канікули вже 18 жовтня. Таким чином влада хоче обмежити контакти дітей.

Школярів у Харківській області з 18 жовтня відправлять на канікули для того, щоб стримати поширення коронавірусу. Як повідомляє сайт облдержадміністрації, про це заявив заступник голови ОДА Михайло Черняк.

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У той же час чиновник зазначив, що юридичних підстав для введення в регіоні обмежень "червоної" зони епідемічної небезпеки немає підстав.

"Дійсно, ситуація напружена, але в останні дні є певні показники, які дозволяють поки уникнути введення "червоної" зони. Область залишається "помаранчевою". Виходячи з того, що моніторинг відбувається щодня по всій ситуації, яка є на території регіону, — і захворюваності, і охоплення тестуванням, і навантаження системи охорони здоров'я, — це все дає підстави для прийняття відповідних рішень на державному рівні", — повідомив Михайло Черняк.

При цьому Державна комісія вирішила зобов'язати обласну комісію з питань ТЕБ та НС (техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій) посилити карантинні обмеження до "помаранчевого" рівня. Йдеться, зокрема, про,

обмеження в проведенні масових заходів;

обмеження числа людей у транспорті, який курсує по місту й області, і дотримання в ньому масочного режиму;

дотримання дистанції під час проведення будь-яких заходів на свіжому повітрі.

Черняк відзначив, що регіон усе ще перебуває на межі "червоної" зони, і саме цим обумовлено рішення ввести шкільні канікули.

"Введені шкільні канікули на території області, з урахуванням свят, які будуть на наступному тижні — чотири святкові вихідні, — дозволить на досить значний час обмежити контакти і дітей, і дорослих", — пояснив заступник голови ХОДА.

Раніше повідомлялося, що станом на 6 жовтня в "помаранчеву" зону карантину потрапили 11 областей. Ідеться про такі регіони як Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька області.

Нагадаємо, у "червоній" зоні карантину можуть найближчим часом опинитися Львівська та Харківська області. У такому випадку в регіонах будуть контролювати вакцинацію або відсутність хвороби у відвідувачів і співробітників закладів.

Заговорили також про можливе посилення карантину в Києві. У КМДА вже провели підготовку до цього.