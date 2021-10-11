"Стояли і дивилися": провідники "УЗ" відмовилися допомогти дівчині з інвалідністю вийти з потяга

При покупці квитка дівчину запевнили, що подібна послуга на вокзалі передбачена. Але по прибуттю провідники почали стверджувати, що "їм не сказали".

Пасажирка потяга "Інтерсіті" з порушенням зору не отримала послугу супроводу до платформи при виході з вагона, хоча при придбанні квитка дівчина вказувала, що їй це необхідно. Провідники "Укрзалізниці" допомогти їй відмовилися. Про це у своєму Telegram-каналі написала одеська журналістка Єва Ганська, яка їхала з дівчиною в одному поїзді з конференції.

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Журналістка пояснила, що в неї також є інвалідність, яка пов'язана з порушенням пересування, тому навіть не дуже довгу міжміську поїздку вона переносить важко. Однак поряд із нею в потязі виявилася студентка-журналістка на ім'я Тетяна, яка не бачить від народження.

"Таня дуже класна, ми розговорилися і всю дорогу жартували щодо того, як так співпало, двоє людей з інвалідністю — загалом жартували і не сумували ми знатно", — згадує Ганська.

За її словами, коли Тетяна купувала квиток на поїзд, вона відзначала, що після прибуття на вокзал їй знадобиться допомога людини, яка супроводить її з вагона на платформу. Також журналістка повідомила, що "такі функції на вокзалі передбачені", в чому Тетяну запевнили під час придбання квитка. Проте обіцяну допомогу дівчина не отримала.

"Картина далі така: ми чекаємо з Танею, коли всі вийдуть, — я з ходунками, оскільки самостійно не пересуваюся, Таня з рюкзаком. Усі вийшли, я спробувала випитати у провідників, де супровід для Тані, як зазначено у неї в квитку, на що чоловіки-провідники відповіли: "Нам не сказали", — пише Ганська.

Також авторка публікації зазначила, що провідники "мовчки стояли і дивилися", як вона самостійно спускається з вагона разом із ходунками і потім допомагає Тетяні спуститися з поїзда по сходах.

"Моя близька людина, яка прийшла зустріти мене, шукала вагон, і ми були настільки злі на ситуацію з провідниками і відсутністю обіцяного супроводу, що розповідали їй, начебто нас обікрали, ось така в мені була злість і здивування", — обурюється журналістка.

У той же час Ганська не уточнила, в якому саме потязі вона їхала разом із дівчиною і чи скаржилася вона на інцидент в "Укрзалізницю". Про реакцію компанії-перевізника на те, що сталося, наразі невідомо.

Нагадаємо, це не перший скандал навколо "Укрзалізниці" за останній час. Так, нещодавно пасажири поїзда "Київ-Чернівці" не змогли сісти на свої місця, оскільки состав прибув на станцію відправлення без чотирьох вагонів.

Також раніше в поїзді "Львів-Запоріжжя" пасажирка зіткнулася з погрозами на свою адресу з боку п'яних сусідів по вагону, які курили в тамбурі, шуміли вночі і матюкалися в присутності дітей. Провідниця проігнорувала інцидент.

Крім цього, Фокус писав про те, як чоловік намагався зґвалтувати художницю Надію Кушнір. За її словами, провідниця не звернула увагу на прохання про допомогу, а один із пасажирів почав виправдовувати агресора, стверджуючи, що "п'яні чоловіки потребують інтиму".