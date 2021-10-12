"Перекрили засувку": в Харківській області без газу залишилися понад 16 тисяч квартир

Для ліквідації наслідків інциденту залучили співробітників філій АТ "Харківгаз" із чотирьох населених пунктів.

Уранці 12 жовтня в аварійно-диспетчерську службу акціонерного товариства (АТ) "Харківгаз" почали скаржитися жителі міста Лозова Харківської області через відсутність газу в будинках. У ході розглядів фахівці підприємства виявили, що невідомі перекрили засувки на газопроводі в районі цегельного заводу, через що без газопостачання залишилися 16,2 тис. квартир по населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Лозівської міськради з посиланням на пресслужбу АТ "Харківгаз".

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Через перекриття засувки без газу залишилися мешканці багатоквартирних будинків у центрі Лозової, 1, 2, 4, 5, 6 і 9 мікрорайонах міста. Відзначається, що наразі співробітники АТ "Харківгаз" займаються роботами з відновлення газопроводів. До лагодження системи залучили співробітників Красноградської, Кегичівської, Сахновщанської та Лозівської філій компанії.

У "Харківгазі" закликають усіх споживачів надати доступ їхнім працівникам до газового обладнання для безпечного пуску газу.

Відновити роботу системи та почати подачу блакитного палива планують уранці 13 жовтня.

Також представники підприємства повідомили співробітникам правоохоронних органів про несанкціоноване втручання в роботу газорозподільних мереж.

[ + – ] У Лозовій більше 16 тис. квартир залишилися без газу

Нагадаємо, починаючи з 11 жовтня низка обласних державних адміністрацій по Україні повідомила про те, що постачальники газу почали розривати договори на надання послуг у бюджетні організації, через що опалювальний сезон у країні виявився під загрозою.

8 жовтня НАК "Нафтогаз України" повідомляв, що понад 40 виробників тепла не можуть отримувати газ через старі борги за блакитне паливо.