"Перекрыли задвижку": в Харьковской области без газа остались более 16 тысяч квартир

Для ликвидации последствий инцидента привлекли сотрудников филий АО "Харьковгаз" из четырех населенных пунктов.

Утром 12 октября в аварийно-диспетчерскую службу акционерного общества (АО) "Харьковгаз" начали жаловаться жители города Лозовая Харьковской области из-за отсутствия газа в домах. В ходе разбирательств специалисты предприятия выявили, что неизвестные перекрыли задвижки на газопроводе в районе Кирпичного завода, из-за чего без газоснабжения остались 16,2 тыс. квартир по населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Лозовского горсовета со ссылкой на пресс-службу АО "Харьковгаз".

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Из-за перекрытия задвижки без газа остались жильцы многоквартирных домов в центре Лозовой, 1, 2, 4, 5, 6 и 9 микрорайонах города. Отмечается, что на текущий момент сотрудники АО "Харьковгаз" занимаются работами по восстановлению газопроводов. К починке системы привлекли сотрудников Красноградской, Кегичевской, Сахновщанской и Лозовской филий компании.

В "Харьковгазе" призывают всех потребителей предоставить доступ их работникам к газовому оборудованию для безопасного пуска газа.

Возобновить работу системы и начать подачу голубого топлива планируют утром 13 октября.

Также представители предприятия уведомили сотрудников правоохранительных органов о несанкционированном вмешательстве в работу газораспределительных сетей.

[ + – ] В Лозовой более 16 тыс. квартир остались без газа

Напомним, начиная с 11 октября ряд областных государственных администраций по Украине сообщил о том, что поставщики газа начали расторгать договора на предоставление услуг в бюджетные организации, из-за чего отопительный сезон в стране оказался под угрозой.

8 октября НАК "Нафтогаз Украины" сообщал, что более 40 производителей тепла не могут получать газ из-за старых долгов за голубое топливо.