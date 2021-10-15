Рейтинг журналу Фокус визначив кримінальну столицю країни

Найбільше злочинів на душу населення припадає в Миколаєві.

У рейтингу комфортності українських міст, підготовленому журналом Фокус, були проаналізовані статистичні дані Офісу генпрокурора про кількість злочинів, скоєних у всіх регіонах країни в 2020 році.

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Щоб отримати об'єктивний показник злочинності, редакція вирахувала кількість злочинів на 10 тис. жителів.

Лідером виявився Миколаїв, де на кожні 10 тис. городян припадає майже 130 злочинів. Також висока злочинність в Херсоні (125,7 злочинів), Кропивницькому (118,8) та Києві (116,8). Найменше злочинів зареєстрували в Сєвєродонецьку — 37,60 на 10 тис. населення.

Проаналізувати показники кожного учасника рейтингу можна, ознайомившись з таблицею, де наведені всі критерії і нараховані за них бали.

Читайте також повну версію статті Фокуса, в якій наводиться рейтинг комфортності міст України 2021.

Також ви можете подивитися рейтинг комфортності міст України за 2020 рік, підготовлений журналом Фокус.