Рейтинг журнала Фокус определил криминальную столицу страны

Больше всего преступлений на душу населения приходится на Николаев.

В рейтинге комфортности украинских городов, подготовленном журналом Фокус, были проанализированы статистические данные Офиса генпрокурора о количестве преступлений, совершенных во всех регионах страны в 2020 году.

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Чтобы получить объективный показатель преступности, редакция высчитала количество преступлений на 10 тыс. жителей.

Лидером оказался Николаев, где на каждые 10 тыс. горожан приходится почти 130 преступлений. Также высокая преступность в Херсоне (125,7 преступлений), Кропивницком (118,8) и Киеве (116,8). Меньше всего преступлений зарегистрировали в Северодонецке – 37,60 на 10 тыс. населения.

Проанализировать показатели каждого участника рейтинга можно, ознакомившись с таблицей, где приведены все критерии и начисленные за них баллы.

Читайте также полную версию статьи Фокуса, в которой приводится рейтинг комфортности городов Украины 2021.

Также вы можете посмотреть рейтинг комфортности городом Украины за 2020 год, подготовленный журналом Фокус.