Рейтинг комфортності міст України: названо області з найбруднішим і чистим повітрям

При складанні рейтингу Фокус використовував дані Держстату, які показали — в найбільш забрудненому місті України на кожного жителя в минулому році припадало 184,13 кг викидів.

При складанні тринадцятого рейтингу комфортності міст України, підготовленого журналом Фокус, бралися до уваги кілька екологічних параметрів.

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Серед них викиди основних забруднюючих речовин в атмосферу в перерахунку на одного мешканця на території регіону людини. Дані Держстату показали, що за цим критерієм найгірше йдуть справи у новачка рейтингу — Маріуполя. Там на кожного городянина в 2020 році припадало 184,13 кг викидів.

Також якість повітря кульгає в інших регіонах, де сконцентровані промислові підприємства і великі ТЕЦ: в Дніпрі, Івано-Франківську та Запоріжжі.

Де повітря найчистіше?

Найчистіше повітря в Чернівцях (2,01 кг викидів в рік на людину), до першої трійки також увійшли Ужгород і Луцьк.

Проаналізувати показники кожного учасника рейтингу можна, подивившись на таблицю, де приведені всі критерії і нараховані за них бали.

Читайте також повну версію статті Фокуса, в якій наводиться рейтинг комфортності міст України +2021.

Також ви можете подивитися рейтинг комфортності містом України за 2020 рік, який був підготовлений журналом Фокус.