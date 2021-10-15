Рейтинг комфортности городов Украины: названы области с самым грязным и чистым воздухом

При составлении рейтинга Фокус использовал данные Госстата, которые показали — в городе с наиболее загрязненным воздухом в Украине на каждого жителя в прошлом году приходилось 184,13 кг выбросов.

При составлении тринадцатого Рейтинга комфортности городов Украины, подготовленного журналом Фокус, принимались во внимание несколько экологических параметров.

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Среди них выбросы основных загрязняющих веществ в атмосферу в пересчете на одного проживающего на территории региона человека. Данные Госстата показали, что по этому критерию хуже всего обстоят дела у новичка рейтинга – Мариуполя. Там на каждого горожанина в 2020 году приходилось 184,13 кг выбросов.

Также ситуация с качеством воздуха хромает в других регионах, где сконцентрированы промышленные предприятия и крупные ТЭЦ: в Днепре, Ивано-Франковске и Запорожье.

Где воздух чище всего?

Чище всего воздух в Черновцах (2,01 кг выбросов в год на человека), в первую тройку также вошли Ужгород и Луцк.

Проанализировать показатели каждого участника рейтинга можно, посмотрев на таблицу, где приведены все критерии и начисленные за них баллы.

Читайте также полную версию статьи Фокуса, в которой приводится рейтинг комфортности городов Украины 2021.

Также вы можете посмотреть рейтинг комфортности городом Украины за 2020 год, который был подготовлен журналом Фокус.