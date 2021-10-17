Українець в Польщі зробив "машину-собаку", щоб зібрати гроші на лікування дворічного сина

Лікарі діагностували у хлопчика нейробластому, яка вважається однією з найважчих форм раку у дітей. Лікування коштує близько 5,3 млн грн.

Українець Сергій Бойко, який живе в польському місті Вроцлав, прикрасив хутром автомобіль Fiat Seicento, завдяки чому той почав нагадувати собаку, щоб привернути увагу до збору коштів на лікування свого сина Даніеля. Про це повідомляє місцевий ресурс Nasze Miasto.

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Коли Даніелю було десять місяців лікарі діагностували у нього нейробластому, яка вважається однією з найважчих форм раку у дітей. Врятувати хлопчика можуть в США, проте лікування там коштує близько 800 тисяч злотих (близько 5,3 мільйона гривень). У червні батьки Даніеля почали збір коштів і їм вже пожертвували понад 102 тисячі злотих.

Для привернення уваги до цього збору Сергій Бойко і вирішив зробити автомобіль-пса і виставити його на продаж. Чоловік просить за неї 680 тисяч злотих — приблизно стільки не вистачає для лікування його сина.

Також на машині українець їздить Вроцлавом і пропонує сфотографуватися з нею і залишити пожертвування для дитини. Роз'їжджав на цьому авто Бойко і в сусідніх містах Олаві та Єльчі.

"Але для таких поїздок потрібна погода, а вона буває примхливою. На жаль, ідея машини спала на думку мені тільки в кінці літа", — нарікає Бойко.

Нагадаємо, в липні повідомлялося, що датські вчені навчили штучний інтелект прогнозувати появу агресивного раку грудей для конкретної людини. Розробка дозволить багатьом людям не проходити променеву терапію.

Нещодавно американським вченим вдалося створити пристрій, який може зменшити розмір пухлини головного мозку. Винахід вдалося протестувати на 53-річному пацієнтові. Його пухлина зменшилася на 31%.