Украинец в Польше сделал "машину-собаку", чтобы собрать деньги на лечение двухлетнего сына

Врачи диагностировали у мальчика нейробластому, которая считается одной из самых тяжелых форм рака у детей. Лечение стоит порядка 5,3 млн грн.

Украинец Сергей Бойко, который живет в польском городе Вроцлав, украсил мехом автомобиль Fiat Seicento, благодаря чему тот начал напоминать собаку, чтобы привлечь внимание к сбору средств на лечение своего сына Даниэля. Об этом сообщает местный ресурс Nasze Miasto.

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Когда Даниэлю было десять месяцев врачи диагностировали у него нейробластому, которая считается одной из самых тяжелых форм рака у детей. Спасти мальчика могут в США, однако лечение там стоит около 800 тысяч злотых (около 5,3 миллиона гривен). В июне родители Даниэля начали сбор средств и им уже пожертвовали более 102 тысяч злотых.

Для привлечения внимания к этому сбору Сергей Бойко и решил сделать автомобиль-пса и выставить его на продажу. Мужчина просит за нее 680 тысяч злотых — примерно столько не хватает для лечения его сына.

Также на машине украинец ездит по Вроцлаву и предлагает сфотографироваться с ней и оставить пожертвования для ребенка. Разъезжал на этом авто Бойко и в соседних городах Олава и Ельч.

"Но для таких поездок нужна погода, а она бывает капризной. К сожалению, идея машины пришла в голову мне только в конце лета", — сетует Бойко.

Напомним, в июле сообщалось, что датские ученые научили искусственный интеллект прогнозировать появление агрессивного рака груди для конкретного человека. Разработка позволит многим людям не проходить лучевую терапию.

Недавно американским ученым удалось создать устройство, которое может уменьшить размер опухоли головного мозга. Изобретение удалось протестировать на 53-летнем пациенте. Его опухоль уменьшилась на 31%.