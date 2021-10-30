Алкорепутація. Як споживання алкоголю впливає на соціальний імідж

"Щось, воля ваша, недобре таїться в чоловіках, що уникають вина, ігор, суспільства чарівних жінок, застільної бесіди. Такі люди або тяжко хворі, або потай ненавидять оточення".

Цю фразу Михайло Булгаков, автор роману "Майстер і Маргарита", вклав у вуста Воланда — персонажа, який уособлював надприродне, і ніби з боку думав про людську природу. Коли книга побачила світ, важлива відмова від алкоголю вважався дивною і навіть хворою поведінкою. Загальноприйняті уявлення, що пов'язують мужність і відкритість із розпиванням спиртних напоїв, виникли в наших широтах давно, укорінилися міцно і здавалися великою істиною.

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Пити стає немодно у всьому світі. Це пов'язують із руйнуванням "культури мачізму", яка тривалий час панувала на Заході.

Цитати про те, що людина, що не п'є, або хвора, або негідник, можна знайти у багатьох класиків — Чехова, Гоголя, Салтикова-Щедріна. Не можна сказати, що ці уявлення втратили актуальність у ХХІ столітті. Масова культура досі рясніє образами, котрим здатність багато випити служить непрямим підтвердженням сили та авторитету. Втім, молодому поколінню вони вже не дуже близькі.

Ті, кому зараз 20+, не вважають "уміння пити" неодмінним атрибутом мужності. Соціальні стандарти щодо споживання алкоголю поступово змінюються. Доказом цього може бути неоднозначна реакція користувачів соціальних мереж на публікації колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який багато разів наголошував на споживанні алкоголю.

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"П'янству бій": Арсен Аваков заявив, що не питиме як мінімум до обіду (фото)

Перебуваючи у відпустці в Італії, ексглава МВС опублікував в "Інстаграмі" фото, на якому він тримає поррон, наповнений червоним вином, і підписав його цитатою з вірша Омара Хайяма про те, що спраги водою не вгамувати. Наступного дня з'явився пост з хештегом #пьянствубой і уточненням, що Арсен Борисович не збирається пити до обіду. Після повернення з Італії він продовжив публікувати фотографії із вином.

Молоді, яка становить більшість серед користувачів соцмережі, винна романтика Авакова не сподобалася. Відразу ж з'явилися жарти про те, що відставка не пішла йому на користь і, схоже, колишній міністр спивається від неробства.

Пий, як ковбой. Спиртне та стереотипи

Соціальний психолог Роберта Гамільтон стверджує, що перегляд соціальних стереотипів щодо спиртного – явище глобальне. За її словами, пити стає немодно у всьому світі. Гамільтон пов'язує це з руйнуванням "культури мачізму", що тривалий час панувала на Заході. Спочатку вона сформувалася в Латинській Америці, але поширилася далеко за її межами. У США одним із символів "мачізму" був романтизований образ ковбоя — підкорювача прерій.

[ + – ] Культурний експорт: Спочатку "культура мачізму" сформувалася в Латинській Америці, потім поширилася далеко за її межами Фото: Фото: Gettyimages

Зрозуміло, що реальні ковбої часів колонізації, які створювали фермерські господарства і розводили велику рогату худобу, були схожі на кіношних і літературних героїв, служили прикладами наслідування багатьом поколінням хлопчиків, причому у США. Щоб оселитися з сім'єю на необжитих землях у недружньому оточенні справді були потрібні мужність і вміння поводитися зі зброєю, а також сила і здоров'я, щоб жити важкою фізичною працею. А в ті рідкісні дні, коли ковбой міг вибратися до міста, йому, мабуть, хотілося напитися. Однак банальні трудяги, які доглядали корови, навряд чи могли зацікавити публіку. Інша справа безтурботні "круті хлопці", які вічно роз'їжджають по салунах, влаштовують перестрілки і хлещуть віскі як воду.

"Можна сказати, що Сполучені Штати експортували образ ковбоя по всьому світу, — каже Роберта Гамільтон. — Він прижився усюди, де показували вестерни, згодом європейці почали знімати власні фільми такої спрямованості. Кіноковбої стали самостійним соціокультурним явищем без прив'язки до США. Чоловікам хотілося бути на них схожими. Навчитися добре триматися в сідлі і влучно стріляти важко, до того ж більшість не мала регулярного доступу ні до верхових коней, ні до вогнепальної зброї. Зате пити, як ковбой, міг хто завгодно".

Скуштуй з мого кубка! Алкоголь та соціальні зв'язки

У СРСР власні "червоні вестерни" почали знімати у 1960-х, втім, асоціативна зв'язка між споживанням алкоголю та мужністю у наших широтах виникла набагато раніше. На думку російського історика Веніаміна Шварца, у XVI столітті, у період скликання Земських зборів та складання перших склепінь законів станової монархії, була надзвичайно поширена практика політичних вбивств у вигляді отруєння. Для наближених до влади людей спільне пиття вважалося свідченням взаємної довіри та відкритості. Діяв простий принцип: пити можна було лише з тим, кого не боїшся..

Практика розпивання алкогольних напоїв під час важливих переговорів існувала дуже довго. Після падіння царської Росії вона вкоренилася у СРСР.

Цікаво, що практика розпивання спиртних напоїв під час важливих політичних чи ділових переговорів існувала ще дуже довго. Після падіння царської Росії вона вкоренилася у СРСР. Не дивно, що образ ковбоя, що сильно п'є, радянські люди сприйняли на ура. Дослідження істориків Марії Кошовської та Наталії Шалигіної, проведені на базі Інституту етнології та антропології імені Миклухо-Маклая, підтверджують, що в Росії виник власний мачизм, і активне споживання алкоголю було однією з його характерних рис. Зрозуміло, що домінуюча російська культура не могла не вплинути на українську. Крім того, у нашій власній історії чимало яскравих постатей, значність яких пов'язана з військовими заслугами. Причому жили ці люди за часів, коли алкоголь був чи не єдиним доступним знеболювальним, ним же заліковували психологічні травми, отримані на полях битв. Отже образ воїна теж асоціювався з питтям.

У випробовуваних молодше 25 років рівень толерантності до алкоголю помітно нижчий, ніж у старших людей. Це означає, що вони п'яніють від меншої кількості випитої.

У світі захоплення цими образами стало джерелом серйозних медичних проблем. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, до початку пандемії 5% глобального тягаря хвороб було спричинено шкідливим споживанням алкоголю. Вмирали через нього понад 3 млн людей на рік. За оцінками ВООЗ, опублікованими у 2018 році, від захворювань, пов'язаних з алкоголем, у світі страждали 237 млн чоловіків та 46 млн жінок. Гендерна диспропорція побічно підтверджує той факт, що підвищене споживання спиртного досі пов'язане із стереотипними стандартами поведінки "мачо".

Від захворювань через зловживання алкоголем у світі страждали 237 млн чоловіків і 46 млн жінок. Гендерна диспропорція побічно підтверджує, що підвищене споживання спиртного пов'язане із стандартами поведінки "мачо".

Безалкогольна ера: алкоголізм "старіє"

В історії було багато прикладів невдалих спроб боротьби з масовим поширенням алкогольної залежності законодавчими та адміністративними заходами. Майже у кожному випадку найвідчутнішим для суспільства результатом ставав розквіт сірих та чорних ринків. Пропагандистські методи завжди працювали ефективніше. У тих самих Сполучених Штатах наприкінці 1990-х — на початку 2000-х мільйони бюджетних доларів витратили на соціальні та культурні проекти, що показують, як алкогольна залежність руйнує людські долі, та пропонують соціально прийнятні шляхи вирішення цієї проблеми. На початку ХХI століття в США зняли так багато фільмів про клуби анонімних алкоголіків та реабілітаційні центри, що це вже вважається одним із голлівудських сюжетних штампів. Схоже, агітація виявилася результативною. За даними Фонду сприяння відповідальному споживанню алкоголю, у США рівень смертності через зловживання спиртним з 1991 по 2018 рік знизився на 49%, а якщо порівнювати показник за віковою категорією до 21 року — на 71%.

[ + – ] Всупереч традиціям. У багатьох компаніях стає модним проводити вечірки взагалі без алкоголю. Фото: Фото: Gettyimages

Центр клінічних досліджень каліфорнійського університету в Берклі нещодавно опублікував результати вимірів рівня толерантності до алкоголю в американців різного віку. Це хімічний показник, що визначає здатність організму переробляти токсичні речовини, що містяться у алкогольних напоях. Стан сп'яніння та подальше похмілля — це наслідок отруєння цими токсинами. Тож толерантність до алкоголю — це вміння пити, не п'яніючи. Зумовлена вона генетикою, масою тіла, режимом циркуляції рідини в організмі, режимом харчування, споживанням природних сорбентів та досвідом споживання алкоголю.

Результати досліджень 2018 року виявили ще один визначальний фактор – вікову категорію. У випробовуваних молодше 25 років рівень толерантності до алкоголю виявився помітно нижчим, ніж у старших людей. Це означає, що вони п'яніють від меншої кількості випитого. Важко сказати, чи це пов'язано з відсутністю індивідуального досвіду пиття чи йдеться про еволюційні зміни, зумовлені тим, що людство тепер п'є менше, ніж у попередніх поколіннях.