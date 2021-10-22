"Скуплюся за вас із COVID-сертифікатом": в Україні з'явилися незвичайні "кур'єри" (фото)

За свої послуги українці готові брати від 100 гривень, а оголошення "кур'єрів" зараз активні в Києві, Львові, Одесі та Дніпрі.

Заповзятливі українці придумали новий бізнес із COVID-сертифікатами в умовах жорстких карантинних обмежень. Оголошення з послугами з'явилися на платформі OLX.

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Так, після посилення карантинних обмежень українці стали публікувати оголошення, у яких пропонують "послуги кур'єра" з COVID-сертифікатом про повний курс вакцинації.

Громадяни пропонують за грошову винагороду здійснити покупки в магазинах і віддати товари тим, хто не може цього зробити через відсутність щеплень і сертифіката про вакцинацію.

Судячи з оголошень, вакциновані "кур'єри" пропонують свої послуги в Києві, Львові, Одесі, Дніпрі й інших містах.

"Скуплюся за Вас у будь-якому магазині з сертифікатом про повну вакцинацію", "Скуплюся за вас Супермаркеті, Епіцентрі, Торгових центрах", "Скуплюся за вас у магазині, якщо у вас немає ковід сертифіката", "Скуплюся за вас у магазинах, кафе та ресторанах ", — сказано в оголошеннях на OLX.

За свої послуги з COVID-сертифікатом підприємливі українці готові брати від 100 гривень із доплатою за проїзд.

[ + – ] Послуги кур'єра оголошення

Нагадаємо, з 18 жовтня в "червоній" зоні карантину перебувають п'ять областей України. Жорсткі карантинні обмеження не поширюються на заклади та заходи за умови, якщо в усього персоналу та відвідувачів є "зелений" COVID-сертифікат про проходження повного курсу вакцинації. Незабаром "червоний" рівень епідемічної небезпеки буде встановлений у Сумській області та в Києві.

Також Фокус попереджав, що українців не пустять у міжобласний транспорт без COVID-сертифікатів. Нові правила проїзду з 21 жовтня означають, що всі пасажири та водії зобов'язані мати сертифікат про повний курс вакцинації або негативний результат тесту на COVID-19.