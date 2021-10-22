"Скуплюсь за вас с COVID-сертификатом": в Украине появились необычные "курьеры" (фото)

За свои услуги украинцы готовы брать от 100 гривен, а объявления "курьеров" сейчас активны в Киеве, Львове, Одессе и Днепре.

Предприимчивые украинцы придумали новый бизнес с COVID-сертификатами в условиях жестких карантинных ограничениях. Объявления с услугами появились на платформе OLX.

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Так, после ужесточения карантинных ограничений украинцы стали публиковать объявления, в которых предлагают "услуги курьера" с COVID-сертификатом о полном курсе вакцинации.

Граждане предлагают за денежное вознаграждение совершить покупки в магазинах и отдать товары тем, кто не может этого сделать из-за отсутствия прививок и сертификата о вакцинации.

Судя по объявлениям, вакцинированные "курьеры" предлагают свои услуги в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и других городах.

"Скуплюсь за Вас в любом магазине с сертификатом о полной вакцинации", "Скуплюсь за вас в Супермаркете,Эпицентре, Торговых центрах", "Скуплюсь за вас в магазине, если у вас нет ковид сертификата", "Скуплюсь за вас в магазинах, кафе и ресторанах", — сказано в объявлениях на OLX.

За свои услуги с COVID-сертификатом предприимчивые украинцы готовы брать от 100 гривен с доплатой за проезд.

[ + – ] Услуги курьера объявления

Напомним, с 18 октября в "красной" зоне карантина находятся пять областей Украины. Жесткие карантинные ограничения не распространяются на заведения и мероприятия при условии, если у всего персонала и посетителей имеется "зеленый" COVID-сертификат о прохождении полного курса вакцинации. В скором времени "красный" уровень эпидемической опасности будет установлен в Сумской области и в Киеве.

Также Фокус предупреждал, что украинцев не пустят в межобластной транспорт без COVID-сертификатов. Новые правила проезда с 21 октября подразумевают, что все пассажиры и водители обязаны иметь сертификат о полном курсе вакцинации или негативный результат теста на COVID-19.