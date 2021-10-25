На одеський ринок "Сьомий кілометр" пускатимуть за COVID-паспортами і ПЛР-тестами

Передбачається, що на території ринку будуть дотримуватися всі карантинні обмеження "червоної" зони, які діють в Одеській області з 18 жовтня.

В Одеській області з 26 жовтня через карантинні обмеження в'їзд на ринок "7-й кілометр" буде дозволений тільки для підприємців і відвідувачів з COVID-сертифікатами. Про це повідомляє Facebook-сторінка ринку.

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"Шановні підприємці та відвідувачі ринку! З завтрашнього дня — 26 жовтня, у межах чинного законодавства і правил червоної зони, В'ЇЗД на ринок буде здійснюватися тільки за умови пред'явлення сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на антиген, або довідки про одужання від коронавірусу", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що з 18 жовтня Одеська область потрапила в "червону зону" карантину. Обмеження не поширюються на заклади та заходи, якщо 100% персоналу, відвідувачів і учасників до цього пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу і мають COVID-сертифікат.

До цього Фокус розповідав, що на одеському ринку "Сьомий кілометр" у червні сталася стрілянина. Тоді група невідомих у масках зайшли в магазин тканин і відкрили стрілянину по працівниках. В результаті стрілянини з травматичної зброї поранення отримали двоє людей.