На одесский рынок "Седьмой километр" будут пускать по COVID-паспортам и ПЦР-тестам

Предполагается, что на территории рынка будут соблюдать все карантинные ограничения "красной" зоны, которые действуют в Одесской области с 18 октября.

В Одесской области с 26 октября из-за карантинных ограничений въезд на рынок "7-й километр" будет разрешен только для предпринимателей и посетителей с COVID-сертификатами. Об этом сообщает Facebook-страница рынка.

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"Уважаемые предприниматели и посетители рынка! С завтрашнего дня — 26 октября, в рамках действующего законодательства и правил красной зоны, ВЪЕЗД на рынок будет осуществляться только при предъявлении сертификата о вакцинации либо отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на антиген, либо справки о выздоровлении от коронавируса", — говорится в сообщении.

Напомним, что с 18 октября Одесская область попала в "красную зону" карантина. Ограничения не распространяются на заведения и мероприятия, если 100% персонала, посетителей и участников до этого прошли полный курс вакцинации от коронавируса и имеют COVID-сертификат.

До этого Фокус рассказывал, что на одесском рынке "Седьмой километр" в июне произошла стрельба. Тогда группа неизвестных в масках зашли в магазин тканей и открыли стрельбу по работникам. В результате стрельбы из травматического оружия ранения получили два человека.