У МОЗ спростували чутки про безпліддя та вплив на ДНК людини після вакцинації

Медичні дослідження, як сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін, доводять ефективність вакцинації. Він закликав не довіряти фейкам і тим, хто їх розповсюджує.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив про те, що вакцини від COVID-19 не змінюють ДНК людини та не викликають безпліддя. Усю інформацію, яка говорить про те, що вакцинація призводить до безпліддя, лікар назвав фейковою. Про це він повідомив на ток-шоу телеканалу "Україна 24".

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"Вакцини є ефективними, і про це є доказова медицина, про це є дослідження. Тому не довіряйте фейку, чи якимось групам, які прочитали про якісь віртуальні речі, що вакцина викликає або безпліддя, або впливає на вашу ДНК", — сказав Кузін.

При цьому, за словами медика, зараз 8 із 10 померлих — це люди похилого віку. Він закликав кожного захистити своїх рідних і близьких, та спонукати їх до вакцинації проти коронавірусу.

Також Кузін наголосив, що підроблений сертифікат не рятує життя. Тому якщо навіть людина має підроблений сертифікат, їй необхідно зробити щеплення, щоб отримати захист.

"Якщо у вас є підроблений сертифікат і ви скористалися ним, зверніться до пункту щеплення та отримаєте справжню вакцину та повний курс щеплень. Треба буде розповісти, що ви його купили. Відповідно, викличуть поліцію, зберуть докази. Але людина отримає захист. А це найцінніше", — підкреслив медик.

У висновку Кузін зазначив, що незважаючи на вакцинацію, не варто забувати про елементарні протиепідемічні норми, такі як дотримання соціальної дистанції та використання масок.

Раніше повідомлялося, що у 2022 році Міністерство охорони здоров'я України планує організувати для населення повторний курс вакцинації від коронавірусу. Ігор Кузін повідомив, що громадяни України будуть змушені прищеплюватись від COVID-19 щорічно.

Ігор Кузін також повідомив, що фармацевтична компанія Індар впроваджує власну дослідницьку програму локалізації мРНК-вакцини в Україні. Лікар не заперечує можливості того, що в найближчі кілька років з'явиться вітчизняна вакцина від COVID-19.