В Минздраве опровергли слухи о бесплодии и влиянии на ДНК человека после вакцинации

Медицинские исследования, как сказал главный санитарный врач Игорь Кузин, доказывают эффективность вакцинации. Он призвал не доверять фейкам и тем, кто их распространяет.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил о том, что вакцины от COVID-19 не изменяют ДНК человека и не вызывают бесплодие. Всю информацию, которая говорит о том, что вакцинация приводит к бесплодию врач назвал фейковой. Об этом он сообщил на ток-шоу телеканала Украина 24.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Вакцины являются эффективными, и об этом есть доказательная медицина, об этом есть исследования. Поэтому не доверяйте фейку, или каким-то группам, которые прочитали о каких-то виртуальных вещах, что вакцина вызывает либо бесплодие, либо влияет на ваше ДНК", — сказал Кузин.

При этом по словам медика, сейчас 8 из 10 умерших – это пожилые люди. Он призвал каждого защитить своих родных и близких, и побудить их к вакцинации против коронавируса.

Также Кузин отметил, что поддельный сертификат не спасает жизнь. Поэтому если даже человек имеет поддельный сертификат, ему необходимо привиться, чтобы получить защиту.

"Если у вас есть поддельный сертификат и вы воспользовались им, обратитесь в пункт прививки и получите настоящую вакцину и полный курс прививок. Надо будет рассказать, что вы его купили. Соответственно, вызовут полицию, соберут доказательства. Но человек получит защиту. А это самое ценное", — подчеркнул медик.

В заключении Кузин отметил, что несмотря на вакцинацию, не стоит забывать об элементарных противоэпидемических нормах, таких как соблюдение социальной дистанции и использование масок.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Министерство здравоохранения Украины планирует организовать для населения повторный курс вакцинации от коронавируса. Игорь Кузин сообщил, что граждане Украины будут вынуждены прививаться от COVID-19 ежегодно.

Игорь Кузин также сообщил, что фармацевтическая компания "Индар" внедряет собственную исследовательскую программу локализации мРНК-вакцины в Украине. Врач не исключает возможности того, что в ближайшие несколько лет появится отечественная вакцина от COVID-19.