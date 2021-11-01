Закарпатська облрада зазнала хакерської атаки за допомогою людей "у військовій формі", — Тищенко (відео)

Хакери, стверджує нардеп, намагалися вставити в систему облради інформацію про голосування про відставку Олексія Петрова, зробивши рішення таким чином "легітимним".

Народний депутат та голова Закарпатського осередку партії "Слуги народу" Микола Тищенко заявив про затримання співробітниками поліції двох хакерів, які намагалися атакувати Закарпатську обласну раду. Про це він заявив Telegram-каналу Рavlovsky.news.

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"До облради зайшли люди у військовій формі, перекрили проходи. Неможливо було голосувати кнопками. Було вимкнено всі монітори. Хакери спробували вставити в систему облради інформацію про ці збори і видати це за юридичний результат", — заявив Тищенко.

За словами політика, хакерів затримали і вони дають свідчення слідчим органам.

"Хтось обдурив людей, які зібралися, і сказав їм, що це саме "Слуга народу" ініціювала подібне голосування, що є повною брехнею, — зазначив він, маючи на увазі голосування за дострокове припинення повноважень голови Закарпатської облради Олексія Петрова.

Справа в тому, що 28 жовтня депутати облради Закарпаття самостійно зібралися на засідання, на якому ухвалили рішення про відставку Петрова – на його місце депутати обрали Володимира Чубірка. Однак, Петров стверджує, що це рішення є протизаконним.

Нагадаємо, що в Ужгороді люди у військовій формі спецпризначенців зробили спробу захоплення будівлі Закарпатської обласної державної адміністрації та обласної ради. Народний депутат Микола Тищенко розцінив цей інцидент як "ознаки сепаратизму та спробу захоплення ОДА".

Микола Тищенко напав на позафракційного нардепа Гео Лероса через те, що той під час виступу ображав президента України Володимира Зеленського. Нардеп запевняв, що він не збирався відтягувати від трибуни Лероса, а лише хотів закликати його "говорити на тему або не говорити взагалі".