"З дитинства ненавиджу зрадників". Тищенко розповів, чому напав на Лероса в Раді (відео)

Тищенко заявив, що Лерос потрапив до парламенту завдяки рейтингу Зеленського, але потім почав "відпрацьовувати гроші спонсорів" і ображати президента, чому не місце в парламенті.

Народний депутат і заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко заявив, що почав відтягувати від трибуни Верховної Ради позафракційного нардепа Гео Лероса через те, що той під час виступу ображав президента України Володимира Зеленського. Про це парламентарій повідомив у коментарі виданню "Страна", яке опинилося під санкціями РНБО.

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"Вийшов народний депутат, який почав ображати президента. А президент — це інституція державної влади. За нього голосував народ України. І я вважаю, що такі образливі слова щодо президента не повинні бути в парламенті", — сказав Микола Тищенко.

Заступник голови фракції "Слуга народу" підкреслив, що Лерос у ході виступу використовував "брудну лайку".

"Так, повинні бути суперечки. Повинні бути навіть гарячі стосунки. Але лайки на адресу президента, депутатів або інших керівників держави не повинно бути в парламенті", — зазначив Тищенко.

Нардеп також запевнив, що він не збирався відтягати від трибуни Лероса, а лише хотів закликати його "говорити за темою або не говорити взагалі".

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Гео Лерос: "Микола Тищенко — філія РНБО в Раді"

Гео Лерос же в коментарі журналістам назвав Тищенка "філією дій РНБО в парламенті".

"Зеленський абсолютно незаконно діє через інструмент РНБО. А його депутати, які є кримінальними авторитетами, діють так само в парламенті. Тищенко займався рейдерством. І те, що ми бачимо — це мафія Зеленського і його "слуги", — сказав Лерос.

Також парламентарій підкреслив, що вважає неприйнятним застосування сили до кого-небудь поза залежністю від його місця роботи.

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У коментарі "Страні" Лерос заявив, що в Тищенка, президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Андрія Єрмака "одне ДНК на трьох". Втім, парламентарій запевнив, що не збирається звертатися через цей інцидент у комісію з питань етики.

Микола Тищенко: "Гео Лерос — класичний приклад зрадника"

Пізніше на Telegram-каналі Тищенко з'явився пост, у якому той заявив, що "з дитинства ненавидить зрадників".

"Гео Лерос — класичний приклад зрадника. Він потрапив до парламенту завдяки президенту, але потім став відпрацьовувати гроші своїх політичних спонсорів", — написав Тищенко.

Заступник голови фракції "Слуга народу" назвав сьогоднішні дії Лероса "вельми передбачуваними".

"Він своєю політичною заявою просто вирішив перевести акценти з теми зловживання в "Укрзалізниці". Парламентська трибуна — це не місце для наклепу та поширення фейків. Нікому не дозволю ображати нашого президента і моїх побратимів по парламенту", — заявив Тищенко.

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Відзначимо, Тищенко накинувся на Лероса, коли той вчергове підняв тему "зірваної операції з захоплення бойовиків ПВК Вагнера".

"Нас, українців, цікавить: хто з цієї парочки — пан Зеленський або його секретарка Єрмак — злили цю спецоперацію. Пане Зеленський, Ви можете скільки завгодно призначати своїх друзів, знайомих на керівні посади, але ви перетворюєте цю країну на мафію…" — почав виступати Гео Лерос, проте до нього підійшов Микола Тищенко та почав відтягувати від трибуни.

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У квітні 2021 року Лерос опублікував відео про "кримінальне минуле Тищенка", в якому стверджував, що заступник голови фракції "Слуга народу" раніше носив кличку "Коля Оболонський" і займався рейдерством у складі ОЗГ.

Нагадаємо, Лероса обрали до Ради за списком партії "Слуга народу", однак у вересні 2020 року він був виключений зі складу фракції. Сталося це після його виступу в парламенті з критикою Зеленського, в ході якого він підкреслив, що "країна рухається в прірву".