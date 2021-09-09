"С детства ненавижу предателей". Тищенко рассказал, почему напал на Лероса в Раде (видео)

Тищенко заявил, что Лерос попал в парламент благодаря рейтингу Зеленского, но потом начал "отрабатывать деньги спонсоров" и оскорблять президента, чему не место в парламенте.

Народный депутат и заместитель главы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что начал оттягивать от трибуны Верховной Рады внефракционного нардепа Гео Лероса из-за того, что тот в ходе выступления оскорблял президента Украины Владимира Зеленского. Об том парламентарий сообщил в комментарии оказавшемуся под санкциями СНБО изданию "Страна".

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"Вышел народный депутат, который начал оскорблять президента. А президент — это институция государственной власти. За него голосовал народ Украины. И я считаю, что такие оскорбительные слова в отношении президента не должны быть в парламенте", — сказал Николай Тищенко.

Замглавы фракции "Слуга народа" подчеркнул, что Лерос в ходе выступления использовал "грязную брань".

"Да, должны быть споры. Должны быть даже горячие отношения. Но брани в адрес президента, депутатов или других руководителей государства не должно быть в парламенте", — отметил Тищенко.

Нардеп также заверил, что он не собирался оттаскивать от трибуны Лероса, а лишь хотел призвать его "говорить по теме или не говорить вообще".

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Гео Лерос: "Николай Тищенко — филиал СНБО в Раде"

Гео Лерос же в комментарии журналистам назвал Тищенко "филиалом действий СНБО в парламенте".

"Зеленский абсолютно незаконно действует через инструмент СНБО. А его депутаты, которые являются криминальными авторитетами, действуют точно также в парламенте. Тищенко занимался рейдерством. И то, что мы видим — это мафия Зеленского и его "слуги", — сказал Лерос.

Также парламентарий подчеркнул, что считает неприемлемым применение силы к кому-либо вне зависимости от его места работы.

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В комментарии "Стране" Лерос заявил, что у Тищенко, президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака "одно ДНК на троих". Впрочем, парламентарий заверил, что не собирается обращаться из-за этого инцидента в комиссию по вопросам этики.

Николай Тищенко: "Гео Лерос — классический пример предателя"

Позже на Telegram-канале Тищенко появился пост, в котором тот заявил, что "с детства ненавидит предателей".

"Гео Лерос — классический пример предателя. Он попал в парламент благодаря президенту, но потом стал отрабатывать деньги своих политических спонсоров", — написал Тищенко.

Замглавы фракции "Слуга народа" назвал сегодняшние действия Лероса "весьма предсказуемыми".

"Он своим политическим заявлением попросту решил перевести акценты с темы злоупотребления в Укрзализнице. Парламентская трибуна — это не место для клеветы и распространения фейков. Никому не позволю оскорблять нашего президента и моих побратимов по парламенту", — заявил Тищенко.

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Отметим, Тищенко набросился на Лероса когда тот в очередной раз поднял тему "сорванной операции по захвату боевиков ЧВК Вагнера".

"Нас, украинцев, интересует: кто из этой парочки — господин Зеленский или его секретарша Ермак — слили эту спецоперацию. Господин Зеленский, Вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на руководящие должности, но вы превращаете эту страну в мафию…" — начал выступать Гео Лерос, однако к нему подошел Николай Тищенко и начал оттягивать от трибуны.

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В апреле 2021 года Лерос опубликовал видео о "криминальном прошлом Тищенко", в котором утверждал, что замглавы фракции "Слуга народа" ранее носил кличку "Коля Оболонский" и занимался рейдерством в составе ОПГ.

Напомним, Лероса избрали в Раду по списку партии "Слуга народа", однако в сентябре 2020 года он был исключен из состава фракции. Произошло это после его выступления в парламенте с критикой Зеленского, в ходе которого он подчеркнул, что "страна движется в пропасть".