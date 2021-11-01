Закарпатский облсовет подвергся хакерской атаке при помощи людей "в военной форме", — Тищенко (видео)

Хакеры, утверждает нардеп, пытались вставить в систему облрады информацию о голосовании об отставке Алексея Петрова, сделав решение таким образом "легитимным".

Народный депутат и глава Закарпатской ячейки партии "Слуги народа" Николай Тищенко заявил о задержании сотрудниками полиции двух хакеров, которые пытались атаковать Закарпатский областной совет. Об этом он заявил Telegram-каналу Рavlovsky.news.

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"В облраду зашли люди в военной форме, перекрыли проходы. Невозможно было голосовать кнопками. Были выключены все мониторы. Хакеры попытались вставить в систему облрады информацию об этом собрании и выдать его за юридический результат", — заявил Тищенко.

По словам политика, хакеров задержали и они дают показания следственным органам.

"Кто-то обманул собравшихся людей и сказал им, что это именно "Слуга народа" инициировала подобное голосование, что является полным враньем, — отметил он, имея в виду голосование за досрочное прекращение полномочий главы Закарпатского облсовета Алексея Петрова.

Дело в том, что 28 октября депутаты облсовета Закарпатья самостоятельно собрались на заседание, на котором приняли решение об отставке Петрова — на его место депутаты избрали Владимира Чубирко. Однако Петров утверждает, что данное решение является противозаконным.

Напомним, что в Ужгороде люди в военной форме спецназа предприняли попытку захвата здания Закарпатской областной государственной администрации и областного совета. Народный депутат Николай Тищенкора расценил этот инцидент, как "признаки сепаратизма и попытку захвата ОГА".

Николай Тищенко напал на внефракционного нардепа Гео Лероса из-за того, что тот в ходе выступления оскорблял президента Украины Владимира Зеленского. Нардеп заверял, что он не собирался оттаскивать от трибуны Лероса, а лишь хотел призвать его "говорить по теме или не говорить вообще".