З аеропорту "Бориспіль" здійснено пасажирський рейс "Київ — Москва" (фото)

Борт А321 угорського лоукостера вирішив перечекати складні метеоумови в українському аеропорту і потім попрямував до "Внуково".

У міжнародному аеропорту Бориспіль приземлився літак авіакомпанії WizzAir, який виконував рейс "Будапешт — Москва". Про це свідчать дані з порталу FlightRadar24.

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На вкладці "Прильоти" в аеропорту Бориспіль сказано, що літак WizzAir вилетів із Будапешта і мав приземлитися у столиці Москві о 10:25 за місцевим часом.

Портал FlightRadar24 інформує, що літак WizzAir "Будапешт — Москва" приземлився в "Борисполі" близько 13:00 за київським часом.

[ + – ] Літак Київ-Москва

[ + – ] Літак Київ-Москва

На сайті московського аеропорту "Внуково" також говориться, що борт А321, який виконував рейс "Будапешт — Москва", приземлився в Києві. Очікується, що літак WizzAir приземлиться в столиці Росії о 15:00 за місцевим часом.

Незапланована зупинка літака "Будапешт — Москва" в Києві пояснюється складними погодними умовами. Борт WizzAir A321 перечекав туман у "Борисполі" і вирушив маршрутом до російської столиці.

[ + – ] Літак Київ-Москва

Раніше Фокус розповідав, що українська авіакомпанія Air Ocean Airlines здійснила перший рейс літаком Ан-148, який був випущений на Воронезькому заводі. Публічного продажу авіаквитків на рейс "Київ — Миколаїв" не проводили.

Пізніше Фокус повідомляв, що депутати від "Слуги народу" супроводжували перший рейс Air Ocean Airlines на літаку Ан-148, який випустили у Воронежі. Авіакомпанія, як стверджують нардепи, новими рейсами планує з'єднати Київ з обласними українськими центрами, а у флоті перевізника поки що лише два літаки Ан-148.