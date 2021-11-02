Из аэропорта "Борисполь" совершен пассажирский рейс "Киев — Москва" (фото)

Борт А321 венгерского лоукостера решил переждать сложные метеоусловия в украинском аэропорту, и потом направился во "Внуково".

В международном аэропорту Борисполь приземлился самолет авиакомпании WizzAir, выполнявший рейс "Будапешт — Москва". Об этом свидетельствуют данные с портала FlightRadar24.

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На вкладке "Прилеты" в аэропорту Борисполь сказано, что самолет WizzAir вылетел из Будапешта и должен был приземлиться в столице Москве в 10:25 по местному времени.

Портал FlightRadar24 информирует, что самолет WizzAir "Будапешт — Москва " приземлился в "Борисполе" около 13:00 по киевскому времени.

[ + – ] Самолет Киев-Москва

[ + – ] Самолет Киев-Москва

На сайте московского аэропорта "Внуково" также говорится, что борт А321, выполнявший рейс "Будапешт — Москва", приземлился в Киеве. Ожидается, что самолет WizzAir приземлится в столице России в 15:00 по местному времени.

Незапланированная остановка самолета "Будапешт — Москва" в Киеве объясняется сложными погодными условиями. Борт WizzAir A321 переждал туман в "Борисполе" и отправился по маршруту в российскую столицу.

[ + – ] Самолет Киев-Москва

Ранее Фокус рассказывал, что украинская авиакомпания Air Ocean Airlines совершила первый рейс на самолете Ан-148, который был выпущен на Воронежском заводе. Публичной продажи авиабилетов на рейс "Киев — Николаев" не проводили.

Позже Фокус сообщал, что депутаты от "Слуги народа" сопроводили первый рейс Air Ocean Airlines на выпущенном в Воронеже самолете Ан-148. Авиакомпания, как утверждают нардепы, новыми рейсами планирует соединить Киев с областными украинскими центрами, а во флоте перевозчика пока только два самолета Ан-148.