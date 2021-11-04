В Одесі водій влаштував смертельну аварію та втік (фото, відео)

Поліція спершу оголосила план "Перехоплення", проте пізніше скасувала його, оскільки було знайдено авто. Наразі тривають роботи з упіймання винуватця трагедії.

У четвер увечері, 4 листопада, в Одесі на Адміральському проспекті сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинула дівчина. Також постраждав 21-річний молодик, якого доправили до лікарні з тілесними ушкодженнями. Про це повідомляє пресслужба поліції.

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За словами правоохоронців, водій автомобіля Opel наїхав на двох молодих людей, які переходили вулицю пішохідним переходом. З місця події водій авто втік. Оперативно-слідча група провела розслідування на місці ДТП та встановила обставини аварії.

Станом на 20:00 4 листопада 2021 року відомо, що співробітники патрульної поліції Одеси знайшли автомобіль Opel на вулиці Луніна і наразі продовжують пошук винуватця аварії.

Раніше повідомлялося, що в Харкові сталася моторошна аварія, внаслідок якої водій Chevrolet загинув від отриманих травм на місці, а водій Infiniti разом із двома пасажирами потрапили до лікарні.

Поліція, коментуючи інцидент, повідомила, що винуватець смертельної ДТП, 16-річний Микола Харківський, не був у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння під час аварії.