В Одессе водитель устроил смертельную аварию и скрылся (фото, видео)

Полиция сперва объявила план "Перехват", однако позже отменила его, поскольку было найдено авто. Сейчас продолжаются работы по поимке виновника трагедии.

В четверг вечером, 4 ноября, в Одессе на Адмиральском проспекте произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла девушка. Также пострадал 21-летний молодой человек, которого доставили в больницу с телесными повреждениями. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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По словам правоохранителей, водитель автомобиля Opel наехал на двух молодых людей, которые переходили улицу на пешеходном переходе. С места происшествия водитель авто сбежал. Оперативно-следственная группа провела расследование на месте ДТП и установила обстоятельства аварии.

По состоянию на 20:00 4 ноября 2021 известно, что сотрудники патрульной полиции Одессы обнаружили автомобиль Opel на улице Лунина и на данный момент продолжают поиск виновника аварии.

Ранее сообщалось, что в Харькове произошла жуткая авария, в результате которой водитель Chevrolet погиб от полученных травм на месте, а водитель Infiniti вместе с двумя пассажирами попали в больницу.

Полиция, комментируя инцидент, сообщила что виновник смертельного ДТП, 16-летний Николай Харьковский, не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения во время аварии.