Україна отримала майже 1,5 мільйона доз вакцини Pfizer

Нову партію було закуплено за кошти з бюджету. Загалом у країну на цей момент поставили 31 мільйон доз препаратів від коронавірусу.

У минулі вихідні Україна отримала 1,4 мільйона доз вакцини від коронавірусу Comirnaty виробництва Pfizer. За весь час до країни було доставлено 31 мільйон доз таких препаратів від різних виробників. Про це під час брифінгу у понеділок, 8 листопада, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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"На вихідних доставлено чергову партію вакцини Pfizer, закуплену за кошти державного бюджету. Загальна кількість вакцини у поставленій партії — 1 400 000 доз", — заявив глава МОЗ.

За його словами, за минулий тиждень в Україні було зроблено 1,648 млн щеплень від коронавірусу. Таким чином, вже третій тиждень поспіль у країні роблять понад 1,5 мільйона уколів на тиждень. Водночас найменша кількість вакцинованих за минулі сім днів зафіксована у Закарпатській, Чернівецькій та Одеській областях.

[ + – ] Ляшко про нові поставки вакцини

Станом на сьогодні 36,7% українців вакциновані принаймні однією дозою препарату, 25,6% завершили повний курс.

Лідером із вакцинації є Київ — 57,6% жителів столиці вже отримали одну дозу, а 45,7% повністю вакцинувалися від коронавірусу.

Нагадаємо, 7 листопада Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ доставив в Україну 2 930 300 доз вакцини від COVID-19 виробництва компанії Moderna.

Раніше Фокус писав про те, що від сьогодні керівництво українських навчальних закладів має усунути вчителів, які відмовляються вакцинуватися від коронавірусу. Профспілка співробітників освіти і науки України просила Кабінет міністрів відкласти нововведення до 8 грудня, проте влада на це не погодилася.