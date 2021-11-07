В Україну прибуло близько 3 млн доз вакцини Moderna в рамках COVAX

7 листопада Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ доставив в Україну 2930300 доз мРНК-вакцини від COVID-19 виробництва компанії Moderna.

За словами Міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, вже 11 мільйонів жителів країни отримали як мінімум одну дозу вакцини від COVID-19. І держава робить все для того, щоб кожен українець не тільки мав можливість вакцинуватися, а й обирати вакцину, повідомляє сайт МОЗ.

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Moderna – четверта вакцина, яка доступна в Україні для щеплення від COVID-19. Загалом у рамках програми COVAX, разом із цією поставкою, ЮНІСЕФ доставив 7 415 810 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac).

"Вакцинація – єдиний спосіб захистити себе від COVID-19. Вакциновані в 5 разів рідше заражаються і мають більш ніж у 10 разів нижчий ризик госпіталізації, ніж нещеплені. Згідно з опитуванням, проведеним ЮНІСЕФ, 42% українців, які ще не вакцинувалися, готові зробити щеплення ", – каже Мурат Шахін, голова представництва ЮНІСЕФ в Україні.

З кінця жовтня в Україні фіксується рекордно високий рівень нових заражень та смертей від коронавірусу. У той час як кожен п'ятий українець отримав щеплення від COVID-19, більшість людей, які госпіталізовані та потребують невідкладної допомоги, не пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

"Зараз в Україні достатньо вакцин, які дозволяють вакцинувати 100 тисяч людей щодня. Ми закликаємо українців вакцинуватися", — каже Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні.

Вакцинуватися від COVID-19 можуть усі дорослі та діти віком від 12 років.

Програма COVAХ спрямована на забезпечення рівноправного доступу до вакцин COVID-19 для кожної країни у світі.

За останню добу в Україні виявлено 17419 нових випадків COVID-19. Госпіталізовано 5652 осіб, померли – 449, одужали – 8520 осіб.

Нагадуємо, що МОЗ України працює над "амністією" для українців, які купили сертифікати про вакцинацію, а соцстрах не оплачуватиме лікарняні невакцинованим мешканцям України.

Фокус писав про те, як отримати сертифікат вакцинації міжнародного зразка, а також для чого буде достатньо "жовтого" сертифіката в червоній зоні, а де потрібна наявність двох доз вакцини від COVID-19.