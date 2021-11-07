В Украину прибыли около 3 млн доз вакцины Moderna в рамках COVAX

7 ноября Детский фонд ООН ЮНИСЕФ доставил в Украину 2 930 300 доз мРНК-вакцины от COVID-19 производства компании Moderna.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, уже 11 миллионов жителей страны получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19. И государство делает все для того, чтобы каждый украинец не только имел возможность вакцинироваться, но и выбирать саму вакцину, сообщает сайт МОЗ.

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Moderna – это четвертая вакцина, которая доступна в Украине для прививки от COVID-19. Всего в рамках программы COVAX, вместе с этой поставкой, ЮНИСЕФ доставил 7 415 810 доз вакцин различных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac).

"Вакцинация – единственный способ защитить себя от COVID-19. Вакцинированные в 5 раз реже заражаются и имеют более чем в 10 раз более низкий риск госпитализации, чем непривитые. Согласно опросу, проведенному ЮНИСЕФ, 42% украинцев, которые еще не вакцинировались, готовы привиться", – говорит Мурат Шахин, глава представительства ЮНИСЕФ в Украине.

С конца октября в Украине фиксируется рекордно высокий уровень новых заражений и смертей от коронавируса. В то время как каждый пятый украинец получил прививку от COVID-19, большинство людей, госпитализированных и нуждающихся в неотложной помощи, не прошли полный курс вакцинации против COVID-19.

"Сейчас в Украине достаточно вакцин, которые позволяют вакцинировать 100 тысяч человек ежедневно. Мы призываем украинцев вакцинироваться", — говорит Ярно Хабихт, представитель ВОЗ в Украине.

Вакцинироваться от COVID-19 могут все взрослые и дети старше 12 лет.

Программа COVAХ направлена на обеспечение равноправного доступа к вакцинам от COVID-19 для каждой страны в мире.

За последние сутки в Украине обнаружено 17 419 новых случаев COVID-19. Госпитализировано 5 652 человек, умерли – 449, выздоровели — 8 520 человек.

Напоминаем, что Минздрав Украины работает над "амнистией" для украинцев, которые купили сертификаты о вакцинации, а соцстрах не будет оплачивать больничные невакцинированным жителям Украины.

Фокус писал о том, как получить сертификат вакцинации международного образца, а также для чего будет достаточно "желтого" сертификата в красной зоне, а где нужно наличие двух доз вакцины от COVID-19.