Украина получила почти 1,5 миллиона доз вакцины Pfizer

Новая партия была закуплена за средства из бюджета. Всего в страну к этому моменту поставили 31 миллион доз препаратов от коронавируса.

На минувших выходных Украина получила 1,4 миллиона доз вакцины от коронавируса Comirnaty производства Pfizer. За все время в страну был доставлен 31 миллион доз таких препаратов от различных производителей. Об этом в ходе брифинга в понедельник, 8 ноября, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"На выходных доставлена очередная партия вакцины Pfizer, закупленная за средства государственного бюджета. Общее количество вакцины в поставленной партии — 1 400 000 доз", — заявил глава Минздрава.

По его словам, за прошедшую неделю в Украине было сделано 1 648 000 прививок от коронавируса. Таким образом уже третью неделю подряд в стране делают более 1,5 миллиона уколов в неделю. В то же время наименьшее число вакцинированных за минувшие семь дней зафиксировано в Закарпатской, Черновицкой и Одесской областях.

[ + – ] Ляшко о новых поставках вакцины

По состоянию на сегодняшний день 36,7% украинцев вакцинированы по крайней мере одной дозой препарата, 25,6% завершили полный курс.

Лидером по вакцинации является Киев — 57,6% жителей столицы уже получили одну дозу, а 45,7% полностью вакцинировались от коронавируса.

Напомним, 7 ноября Детский фонд ООН ЮНИСЕФ доставил в Украину 2 930 300 доз вакцины от COVID-19 производства компании Moderna.

Ранее Фокус писал о том, что с сегодняшнего дня руководство украинских учебных заведений должно отстранить учителей, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса. Профсоюз сотрудников образования и науки Украины просил Кабинет министров отложить нововведение до 8 декабря, однако власти на это не согласились.