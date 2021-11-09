В Україні від роботи усунули понад 400 невакцинованих поліцейських (відео)

Нещеплені від COVID-19 правоохоронці, як стверджує глава Нацполіції, наражають на небезпеку своїх колег по службі.

405 поліцейських було відсторонено від виконання службових обов'язків через відсутність щеплення від COVID-19. Про це під час брифінгу заявив голова Національної поліції Ігор Клименко.

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За його словами, 405 чинних співробітників Нацполіції було відсторонено від служби на всій території України.

Ігор Клименко підкреслив, що невакциновані поліцейські наражають на небезпеку своїх колег. Глава силового відомства на брифінгу розповів, що ще у травні щепився вакциною CoronaVac і жодних побічних реакцій у нього не було.

Станом на сьогодні, 95% українських поліцейських пройшли курс вакцинації від COVID-19, а 2500 співробітників перебувають на лікарняному з коронавірусною інфекцією.

Під час брифінгу Ігор Клименко також спростував інформацію, що поліцейські перевіряють COVID-сертифікати у громадян на вулиці. Глава Нацполіції запевнив, що силовики можуть попросити громадянина надати документ, який підтверджує особу.

"Якщо ми зустріли громадянина на вулиці, і він показує свій документ, через планшет поліцейський перевіряє, чи є цей громадянин, чи має він бути на самоізоляції за певною адресою, чи ні", — продовжив голова Нацполіції і додав, що у разі відсутності позначок про обов'язкову самоізоляцію поліцейські вибачаться перед громадянином і відпустять його.

Підсумовуючи Ігор Клименко заявив, що лише за минулий тиждень силовики відкрили 118 кримінальних проваджень за фактами виготовлення та використання підроблених сертифікатів про вакцинацію від COVID-19.

[ + – ] 405 невакцинованих поліцейських усунули від роботи

Раніше Фокус повідомляв, що всіх невакцинованих держслужбовців та вчителів усуватимуть від роботи з 8 листопада. Постанова Кабміну передбачає, що працівників усуватимуть від виконання службових обов'язків без збереження зарплати.

Також Фокус розповідав, що у КМДА відсторонили та залишили без зарплати сімох співробітників, які не зробили щеплення від COVID-19. До виконання службових обов'язків відсторонені працівники можуть повернутись після того, як пройдуть курс вакцинації.