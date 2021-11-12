У київських електричках перевірятимуть COVID-сертифікати, — Укрзалізниця
Згідно з новими правилами перевезення, пасажирів приміських потягів без сертифікатів про вакцинацію буде висаджено з вагонів поліцією.
В електропотягах Київської області перевірятимуть наявність COVID-сертифікатів та негативних ПЛР-тестів. У разі відсутності документів, поліція може висадити пасажирів з потяга. Про нові правила перевезення пасажирів у приміських потягах повідомляє "Укрзалізниця".
У повідомленні йдеться, що з 13 листопада 2021 року клієнти УЗ, які хочуть скористатися послугами приміських потягів, зобов'язані надавати документи про ковід-безпеку.
Такими є:
- сертифікат про вакцинацію від COVID-19;
- негативний результат ПЛР-тесту;
- негативний експрес-тест на COVID-19, зроблений не раніше 72 годин до рейсу.
"Укрзалізниця" нагадала, що 11 жовтня Кабмін вніс зміни до постанови № 1236, яка передбачає посилення карантинних заходів в умовах значного поширення коронавірусної інфекції.
Раніше повідомлялося, що Київська область з 30 жовтня потрапила до "червоної" зони, у зв'язку з чим у столиці правоохоронці провели понад 300 перевірок громадських закладів на дотримання обмежувальних заходів.
З 1 листопада у столиці було введено локдаун із жорсткими карантинними обмеженнями, проте станції метрополітену та швидкісні трамваї були переповнені пасажирами.