В киевских электричках будут проверять COVID-сертификаты, — Укрзализныця

Согласно новым правилам перевозки, пассажиры пригородных поездов без сертификатов о вакцинации будут высажены из вагонов полицией.

В электропоездах Киевской области будут проверять наличие COVID-сертификатов и негативных ПЦР-тестов. В случае отсутствия документов полиция может высадить пассажиров с поезда. О новых правилах перевозок пассажиров в пригородных поездах сообщает "Укрзализныця".

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В сообщении говорится, что с 13 ноября 2021 года клиенты УЗ, которые хотят воспользоваться услугами пригородных поездов, обязаны будут предоставлять документы о ковид-безопасности.

Такими являются:

сертификат о вакцинации против COVID-19;

негативный результата ПЦР-теста;

негативный экспресс-тест на COVID-19, который сделан не позже 72 часов до рейса.

"Укрзализныця" напомнила о том, что 11 октября Кабмин внес изменения к постановлению № 1236, которое предусматривает усиление карантинных мер в условиях значительного распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что Киевская область с 30 октября попала в "красную" зону, в связи с чем в столице правоохранители провели более 300 проверок общественных заведений на соблюдение ограничительных мер.

С 1 ноября в столице был введен локдаун с жесткими карантинными ограничениями, однако станции метрополитена и скоростные трамваи были переполнены пассажирами.