У Полтаві жінка на очах у пасажирів вокзалу з'їла живого голуба (відео)

Користувачі соцмереж, які коментували відео, обурилися тим, що ніхто зі спостерігачів не купив жінці нормальної їжі.

У мережі з'явилося відео, на якому жінка їсть сирого голуба на очах пасажирів залізничного вокзалу Полтави. Відео опубліковано на Telegram-каналі "Труха Харків".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На кадрах видно, як молода жінка серед білого дня в громадському місці без збентеження "розправляється" з живим голубом. Також у кадр потрапив молодий чоловік, який стоїть біля кавової ларька і веселиться від побаченого.

.

У коментарях до відео підписники припустили, що жінка цілком може бути психічно хворою людиною. Користувачі обурилися тим, що ніхто зі спостерігачів не купив жінці нормальної їжі.

Раніше Фокус написав про подію в полтавській школі, під час якої 19-річна дівчина вчинила стрілянину з арбалета по педагогах. Двоє з викладачів отримали поранення, після чого були госпіталізовані.

Пізніше з'ясувалося, що дівчина страждає на параноїдну шизофренію з галюцинаторно-параноїдним синдромом. На думку експертів, вона потребує примусової госпіталізації та надання допомоги психіатрів під посиленим наглядом.