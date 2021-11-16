В Полтаве женщина на глазах у пассажиров вокзала съела живого голубя (видео)

Пользователи соцсетей, комментировавшие видео, возмутились тем, что никто из наблюдавших не купил женщине нормальной еды.

В Сети появилось видео, на котором женщина ест сырого голубя на глазах у пассажиров железнодорожного вокзала Полтавы. Видео опубликовано на Telegram-канале "Труха Харьковʼ.

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На кадрах видно, как молодая женщина среди белого дня в общественном месте, без смущения "разделывается" с живым голубем. Также в кадр попал молодой человек, который стоит возле кофейного ларька и веселится от увиденного.

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В комментариях к видео подписчики предположили, что женщина вполне может быть психически нездоровым человеком. Пользователи возмутились тем, что никто из наблюдавших не купил женщине нормальной еды.

Ранее Фокус написал о происшествии в полтавской школе, во время которого 19-летняя девушка устроила стрельбу из арбалета по педагогам. Двое из преподавателей получили ранения, после чего были госпитализированы.

Позже выяснилось, что девушка страдает параноидной шизофренией с галлюцинаторно-параноидным синдромом. По мнению экспертов, она нуждается в принудительной госпитализации и оказании помощи психиатров под усиленным надзором.